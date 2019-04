Barr understreker: Ingen i Trump-kampanjen samarbeidet med russerne

Et sammendrag, skrevet av justisminister Barr, ble offentliggjort i mars. Der konstateres det at det er funnet bevis for at Russland forsøkte å påvirke valget i 2016, men ikke at det var noe samarbeid mellom Trump-kampanjens stab og Russland.

Mange har kritisert hemmeligholdet rundt innholdet i rapporten, og måten den ble presentert på. Etter press fra demokratene legges Mueller-rapporten frem for den amerikanske Kongressen i dag. Valg av tidspunkt får imidlertid kritikere til å rase.

– Vi er opptatt av at Mueller-rapporten får snakke for seg selv, og at Barr ikke prøver å bake inn narrativet slik at det gagner Det hvite hus. Og det gjør han rett før påskehøytiden, slik at blir vanskelig å komme med reaksjoner. Det er er galt og ikke justisministerens rolle, sier Jerry Nadler, leder for justiskomiteen i Representantenes hus.