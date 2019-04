– Jeg tror ikke folk vet hvor farlig det er, eller hvor stor brannen blir

Enkelt å unngå

Det er rimelig enkelt å unngå brann i en avfallssekk, skal vi tro brannvesenet. Det er spesielt enkelt å unngå at brannen sprer seg videre til bygninger.

– Det viktigste er at de plasseres langt vekk fra bygningen, aller helst på minimum fem meters avstand. Det er ikke noe hokus-pokus heller. Man går bare to-tre personer sammen for å flytte sekken.

Hvis man oppdager slike sekker i gaten, anbefaler Hovtun å få med seg noen naboer for å trekke dem vekk fra boliger. Styrer i sameie og borettslag har et spesielt ansvar for at slike sekker flyttes.

– Også må de som skal bruke slike avfallssekker bestille henting så fort de kan. Samme dag som de setter sekken ut må de bestille henting. Nå som det er påske må man nok vente til tirsdag, sier Hovtun.