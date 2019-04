Det blir det første toppmøte mellom Kim og Russlands president Vladimir Putin.

– Etter en invitasjon fra Putin skal Kim besøke Russland i andre halvdel av april, heter det i en uttalelse på Kremls nettsider torsdag.

Spekulasjonene har vært heftige den siste tiden rundt et forestående toppmøte mellom de to, og russiske myndigheter har bekreftet at forberedelser er i gang. Flere medier har skrevet at Kim kan komme til å møte Putin neste uke i Vladivostok helt øst i Russland.

Torsdag reiste USAs spesialutsending for Nord-Korea, Stephen Biegun, til Moskva. Biegun skulle møte russiske tjenestemenn for å diskutere «innsatsen med å få framgang i den endelige, fullstendige og verifiserbare atomnedrustningen av Nord-Korea», opplyser utenriksdepartementet i Washington.

Putin har ikke planer om å møte amerikaneren, ifølge russiske medier.

(©NTB)