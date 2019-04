– Bussen kjørte fortere og fortere og kom ut av kontroll

Ulykken onsdag skjedde på den populære ferieøya Madeira, hvor myndighetene fra skjærtorsdag erklærte en tre dager lang sørgeperiode som følge av tragedien.

Minst 29 mennesker mistet livet da en buss kjørte utfor veien og falt ned en skråning.

Totalt 55 mennesker var om bord i bussen, og de fleste ofrene var tyske turister, ifølge lokale medier.

– Kjørte fortere og fortere

Det tyske ekteparet Birgitte og Heinz Garden var om bord på bussen. De forteller at bussen mistet kontroll like etter avgang.

– Bare noen sekunder etter bussen startet begynte den å kjøre fortere og fortere. Den traff en vegg og kom helt ut av kontroll, sier Heinz Garden (70) til den portugisiske TV-kanalen SIC.

Han mener det må ha vært noe galt med bremsene på bussen.

Birgitte og Heinz Garden var om bord på ulykkesbussen. Foto: SIC TV

– Vi fikk beskjed om å sette oss i fosterstilling med hodet mellom beina, sier kona hans, Birgitte (68).

Ekteparet forteller om passasjerer som skrek og fullt kaos.

– Store mennesker fløy gjennom bussen og ut av bussen som papir, sier Birgitte.

– Vi hadde setebelter på oss, jeg vet ikke om andre hadde det, sier hun.

De to slapp unna med små skader og er skrevet ut fra sykehuset. Birgitte har noe nakkesmerter, mens Heinz har et brukket et ribbein.

– Det går fint med oss. Vi lever og vi er sammen. Noen vet ikke om ektefellene deres er i live, sier Birgitte beveget.

Merkel kondolerer

– Det er med sorg og forferdelse at jeg tenker på våre medborgere og alle de andre som er rammet av den grusomme bussulykken på Madeira, sier Merkel via sin talsmann skjærtorsdag.

Bussvraket etter det er hevet opp fra grøfta. Foto: Helder Santos

Merkel takker også redningstjenestene og legene på den populære portugisiske øya. Det tyske utenriksdepartementet og dets ansatte i Portugal samarbeider med lokale myndigheter for å hjelpe dem som er rammet, tilføyer Merkel.

Hyller sykepleiere

En tysk pastor som jobber i den tyske evangeliske kirken på Madeira, hyller helsepersonell som tok hånd om de overlevende.

– Sykepleierne og legene var virkelig rørende i måten de behandlet folk på, sier Ilse Everlien Berardo til tyske n-tv.

Ulykken skjedde i kystbyen Canico øst for hovedstaden Funchal på den portugisiske øya ved 18.30-tiden onsdag.

Bussen rullet nedover åsen og inn i et hus. Vraket av kjøretøyet ble fraktet bort ved hjelp av to kraner torsdag morgen, melder lokale medier. Klær, seter og andre bussdeler, lå fortsatt strødd i åssiden, hvor redningsmannskaper kvelden før utførte førstehjelp på ofrene.