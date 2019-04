Den norske jegeren er dømt til ett år i fengsel for kroppskade og grovt brudd jaktloven etter at 76 år gamle Olle Rosdahl ble truffet av en kule mens han var ute og jogget i november i fjor, skriver Expressen.

Nordmannen var tiltalt for drapsforsøk, og aktor i saken ba om tolv års fengsel.

Skutt i lysken

Rosdahl var ute på en seks kilometer lang joggetur da han ble skutt. Nordmannen har forklart i retten at han sto ca 170 meter unna og kikket gjennom geværsiktet.

Han har forklart han først trodde han så et villsvin, senere trodde han det var et rådyr, og trakk av. Det viste seg altså å være et menneske.

Kulen gikk gjennom lysken og ut bakenden. Rosdahl var heldig som slapp unna med skade. Hadde kulen truffet hovedpulsåren, kunne han blødd i hjel.

Den norske jegeren fikk panikk og gjemte seg i skoen i flere timer. Politiet fant ham etter en sju timer lang leteaksjon.

Filmet skuddet

Innledningsvis trodde etterforskerne det dreide seg om et vådeskudd, men da det viste seg at skuddet ble filmet gjennom våpensiktet til jegeren, tok saken en ny vending.

På videoopptaket ser man tydelig en tobeint skikkelse, og det var dette som gjorde at aktor tiltalte ham for drapsforsøk. Dette er ikke bevis nok for at mannen visste at han siktet på et annet menneske, mener retten.

– Vi som ser filmen i etterkant ved at dette er et menneske. Da finnes det ifølge forskning stor risiko for at vi overvurderer vår evne til å kunne oppdage dette i skuddøyeblikket, sier tingrettsdommer Sofia Tollgerdt.

Nordmannen har uttalt at han aldri kommer til å røre et jaktvåpen igjen etter den aktuelle hendelsen.