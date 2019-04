Kommunen har satt inn vektere for å håndtere norske rånere

Omstridt avgift

Spesielt i påsken strømmer nordmenn over grensen for å handle. Det har Ingvill Størksen full forståelse for.

– Vi har en politikk og vi har typiske lokkevarer som får nordmenn til å velge å reise over grensen og når de først er der handler de mer og bruker penger på tjenester når de først er der, sier hun.

Blant annet har den mye omtalte sukkeravgiften fått mye skyld for at nordmenn velger å reise utenlands for å handle.

Ingvill Størksen, direktør for Virke Dagligvare. Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix

– Avgiften på alkoholholdige drikkevarer ble hevet dramatisk i 2018 og da jublet man på svensk side av grensen. Det er ikke rart. Dette er en typisk lokkevare som vi ser at mange handler mye av når de først er der og da drar det med seg handel fra andre områder, sier Størksen og fortsetter:

– Det kan for eksempel være i faghandel eller at folk går til frisør. Man ser også for seg at tannleger i Sverige kan tjene godt på nordmenns grensehandel etter hvert.

Størksen mener at noe må gjøres for å snu dagens situasjon og mener man må starte med å få avgiftene ned igjen til et 2017-nivå som et minimum.

– I tillegg trenger vi langt bedre kunnskap om grensehandelen. vi vet kun noe om hvor mye nordmenn grensehandler for på de tradisjonelle turene, men vi vet veldig lite om hva nordmenn faktisk kjøper, det trenger vi offisiell statistikk på slik at vi ser hvordan avgiftspolitikken virker, sier hun.