Se Chelsea - Slavia Praha på TV 2 Sumo kl. 21.00.

Olivier Giroud (32) tenkte nok sitt da Álvaro Morata ble sendt på lån til Atético Madrid og av mange avskiltede Gonzalo Higuaín ble hentet til Chelsea i januarvinduet.

Vil spille mer

Franskmannen er på utgående kontrakt med Chelsea, men klubben har en opsjon som gjør det mulig å forlenge avtalen med ett år. Manager Maurizio Sarri har tidligere uttalt at han ønsker å ha Giroud med seg videre - det er likevel ikke sikkert blir en realitet.

– Tro meg, jeg er veldig frustrert når jeg ikke er på banen. Men jeg ønsker ikke å vise det. Når du er et konkurransemenneske og har vært gjennom vanskeligheter i løpet av karrieren, må du holde frustrasjonen for deg selv og gjøre det om til positiv energi på banen, sa Giroud på onsdagens pressekonferanse før Europaliga-kvartfinalen mot Slavia Praha.

– Tro meg, jeg er ikke glad for å spille andrefiolin. Det er grunnen til at jeg sa at neste år må jeg få en mer viktig rolle i laget.

Chelsea og Giroud har med seg en 1-0-ledelse tilbake til London etter det første oppgjøret mot tsjekkerne og mye ligger til rette for avansement til semifinalen for en av turneringens største favoritter. Giroud er toppscorer i turneringen med ni mål og startet det første oppgjøret i Praha.

Den franske landslagsspissen sier at ballen er på Chelseas banehalvdel og at han vil sitte seg ned med klubbdirektør Marina Granovskaia etter sesongen for å legge de videre planene.

– Tingen er bare at jeg vil være fornøyd. At jeg er er 32 år, har vunnet VM og snart legger opp betyr ikke at jeg er fornøyd med å spille andrefiolin, sier Giroud.

Kjøpenekt skaper usikkerhet

Det kan imidlertid bli vanskelig for Chelsea å la Giroud forlate klubben til sommeren. Usikkerheten råder fremdeles rundt Chelseas overgangsnekt, som trolig blir anket hele veien til Idrettens voldgiftsrett (CAS).



Samtidig er Higuaín bare i klubben på lån, riktig nok med opsjon på forlengelse. Av øvrige spisser kan Michy Batshuayi og Tammy Abraham returnere fra sine respektive lån i Crystal Palace og Aston Villa.

Skulle overgangsnekten bli stående, betyr det at blåtrøyene ikke vil være i stand til å kjøpe nye spillere i sommer.

– Tingen er at vi fremdeles må finne ut om klubben har mulighet til å kjøpe spillere eller ikke, så det er kanskje litt forvirrende nå. Men vi kommer til å prøve. Det er ingen grunn til at de ikke skal gi meg ett år her etter alt jeg har oppnådd her. Men jeg må også være glad, sier Giroud.