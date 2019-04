I dag offentliggjøres Mueller-rapporten

Den mye omtalte Mueller-etterforskningen har hittil ikke vært kjent i sin helhet for amerikanere flest.

Se pressekonferansen direkte fra 16.30 øverst i saken.

Et sammendrag, skrevet av justisminister William Barr, ble offentliggjort i mars. Der konstateres det at det er funnet bevis for at Russland forsøkte å påvirke valget i 2016, men ikke at det var noe samarbeid mellom Trump-kampanjens stab og Russland.

Når det gjelder forsøk på å hindre rettens gang, skrev Barr at Mueller verken dømte eller frikjente presidenten.

Offentliggjøres etter press

Mange har kritisert hemmeligholdet rundt innholdet i rapporten, og måten den ble presentert på. Etter press fra demokratene legges Mueller-rapporten frem for den amerikanske Kongressen i dag.

Valg av tidspunkt får imidlertid kritikere til å rase.

– Vi er opptatt av at Mueller-rapporten får snakke for seg selv, og at Barr ikke prøver å bake inn narrativet slik at det gagner Det hvite hus. Og det gjør han rett før påskehøytiden, slik at blir vanskelig å komme med reaksjoner. Det er er galt og ikke justisministerens rolle, sier Jerry Nadler, leder for justiskomiteen i Representantenes hus.

Barr møter til pressekonferanse like før rapporten offentliggjøres og presenteres for Kongressen torsdag. Mellom klokken 17 og 18 norsk tid skal en sladdet versjon av den 400 sider lange rapporten være tilgjengelig for alle som ønsker å lese den.

Her er fem ting å holde øye med når rapporten blir offentliggjort: