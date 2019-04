– Jeg sa til meg selv at jeg har rotet bort alt. Og det var liksom det. Allerede der var det et stort kaos og en skandaleavlevering av meg. Hvorfor ikke bare sparke den bort?

Det sier en tydelig lettet og glad Christian Eriksen til dansk TV3+ etter at Tottenham tok seg videre etter en Champions League-kvartfinale for historiebøkene mot Manchester City.

På overtid vant Tottenham ballen og Eriksen skulle sette i gang en kontring sammen med Dele Alli. Men istedenfor å sende ballen mot målet til City mistet Eriksen hodet og sentret ballen feil vei.

Heldigvis gikk ballen via foten til Bernardo Silva før den gikk frem til en offsideplassert Sergio Agüero. Dermed ble Raheem Sterling scoring korrekt annullert for offside etter at dommeren fikk assistanse fra VAR.

– Jeg må være en av de heldigste mennene på jorden i dag, sier Eriksen.

– Det var en berg-og-dalbane. Opp og ned, opp og ned, frem og tilbake. Jeg mistet også hodet på slutten da jeg nesten ga dem et mål. Jeg vet ikke hvem som hadde en hånd over meg og sa at det var offside. Det var en flott gave.

Kampen vil skrive seg inn i historiebøkene som en av de villeste i Champions League. Fire mål ble scoret i løpet av kampens første elleve minutter. Eriksen synes det er vanskelig å sette ord på dramatikken som utspilte seg på Etihad.

– Som en fan og spiller på banen var det alles mareritt og drøm i én og samme kamp. Det var utrolig å være del av. Vi er selvsagt glade og fornøyde over å være på det vinnende laget i dag, sier Eriksen.

– Det var som en treningskamp. Som en rar basketkamp. Hver sjanse endte med scoring. Presset lettet på oss da vi scoret og de måtte ha mål, men så scoret de mer. Det gikk frem og tilbake. Det var ikke moro, men til slutt var det moro.

Dermed er det duket for semifinaleoppgjør mot Ajax, Eriksens gamle klubb. 27-åringen sier at han sendte en melding til landslagskollega og Ajax-spiller Lasse Schöne etter at nederlenderne slo Juventus tirsdag kveld.

– Det blir moro å dra tilbake. Semifinale i Champions League. Det er det du ønsker som spiller. Det blir en bra kamp, sier Eriksen.

– Vi skapte historie. For klubben og spillerne er det et veldig godt signal å sende til verden at vi mener alvor. Målet er å gå videre, og det er det vi ønsker mot Ajax, sier Eriksen.