Elbilen I-Pace er på mange måter en dristig satsing fra Jaguar. Økonomisk sett har den vært betydelig løft for en liten bilprodusent som Jaguar. Og fortsatt er mange usikre på om markedet er modent for biler som dette i store antall.

I elbil-landet Norge er den naturligvis en stor suksess. I-Pace har gitt Jaguar salgstall de aldri tidligere har vært i nærheten av og bilen har raskt blitt et vanlig syn på norske veier.

Tidligere i år ble I-Pace kåret til Årets bil i Europa. Nå har den stukket av med flere gjeve priser.

Viktig å vinne priser

Under den store bilutstillingen i New York akkurat nå, har nemlig I-Pace blitt kåret til Årets bil i verden. Den vant også kategorien for "grønne biler" og prisen for Årets design. Alt dette kåret av en jury bestående av biljournalister fra hele verden.

Da vi i Broom tidligere i år intervjuet Jaguar Land Rovers toppsjef Ralf Speth, la han ikke skjul på hvor viktig det er å vinne slike priser. Det har stor betydning internt, samtidig som det også er viktig for markedsføringen av bilen. Speth var selv til stede på bilutstillingen i Geneve, der I-Pace ble kåret til Årets bil i Europa.

I-Pace ble til over et glass rødvin

Designet er særpreget, med blant annet en svært kort front. Her har Jaguar utnyttet mulighetene den elektriske drivlinjen gir.

Norge står for stor del av salget

– Dagen før utstillingen åpnet fikk vi vite at vi hadde fått prisen. Du kan jo bare tenke deg hvordan det ble mottatt. Plutselig var alle stolte, plutselig ville alle ha en bit av æren for suksessen. Så takk til Norge, dere har hjulpet meg mye, sa Speth.

Suksessen og det høye salget i Norge har naturligvis blitt lagt merke til. Så langt har vårt marked stått for en stor del av salget av denne bilen.

Jaguar har utviklet I-Pace helt fra bunnen av. Et eget team ble satt opp og plassert utenfor fabrikken. Tidligere Saab-ingeniører har også hatt en betydelig rolle underveis i utviklingen av bilen.

Jaguar har klart noe de aldri har vært i nærheten av før

Jaguar I-Pace langt til fjells i Norge. Bilen har vært en stor salgssuksess her hjemme.

Svært gode kjøreegenskaper

På starten av 2018 var vi i Broom blant et lite knippe journalister som fikk komme til Jaguar Land Rovers testsenter langt nord i Sverige. Her fikk vi også kjøre en sterkt kamuflert I-Pace ute på isbanen. Det var det aller første møtet med bilen som altså har skaffet Jaguar mange gjeve priser.

I-Pace utmerker seg særlig med svært gode kjøreegenskaper. Her har Jaguar tatt med seg sportsbil-DNAet sitt. Slik oppsummerte vi da vi testet I-Pace for første gang:

Dette ble kåret til årets beste bil-interiør

I-Pace har fått mye skryt for designet, både utenpå og inni.

Elbil på første klasse

At Jaguar er det første merket som gir Tesla reell konkurranse er kanskje overraskende, men det er samtidig et bevis på hvor langt Jaguar har kommet under sin indiske eier, Tata.

Fortsatt er de et nisjemerke, men nå har de ressurser og muskler til å satse på det som mange mener er framtiden for bilbransjen: Elbiler.

Etter fire hektiske utviklingsår er I-Pace klar. Her har Jaguar gjort en imponerende jobb. Bilen er lekker og velkjørende. Du skal lete svært lenge etter en SUV som er morsommere å kjøre, samtidig er også komforten ivaretatt.

De som pirker på at Tesla sliter med å lage interiører med gjennomført premiumfaktor, skal få en hardt jobb med å finne noe å ta I-Pace på. Her er det lekkert og gjennomført. Du kjører rett og slett elbil på første klasse.

LES MER: Slik gikk det da vi dro til fjells med I-Pace

Se video av Jaguar I-Pace under: