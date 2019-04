Tottenham er i semifinalen i Champions League etter at Fernando Llorente scoret 3-4-målet som gjorde at London-laget gikk videre med bortemålsregelen og 4-4.

Dommer Cuneyt Cakir brukte VAR for å se situasjonen flere ganger, før han falt ned på å la innbytter Llorentes scoring bli stående.

Manchester City-manager Pep Guardiola, som også måtte se Raheem Sterlings mål på overtid bli annullert på grunn av VAR, var rolig og fattet etter den bitre Europa-exiten.

– Jeg er tilhenger av VAR, men fra en vinkel er kanskje Fernando Llorentes mål hands, mens det kanskje ikke var hands i vinkelen dommeren ikke fikk se, sier Guardiola.

Hangeland: – Ganske tydelig i armen

Det kan ha vært bildene som ble vist i TV 2s Champions League-studio.

– Se på disse bildene dommeren ikke får se. Det er mer hands enn bildene på VAR-skjermen. Det er fremdeles ikke hands, men her ser vi ganske tydelig at ballen er i armen før hoften. Det er en annen diskusjon, men disse bildene så ikke dommeren. Han så de tidligere bildene forfra, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland, som er klar på at dommer Cakir gjorde rett.

– Dommeren tok rett avgjørelse. Dommeren er enormt i tvil selvfølgelig. Det er fryktelig press på dommeren i den situasjonen der, sier Hangeland.

Erik Thorstvedt er kritisk til forsvarsspillet til Manchester City på målet.

– Det må være korrekt av dommer ut fra de bildene, men man kan selvfølgelig stille spørsmål hvordan Llorente kan hofte inn en ball på corner fra to meter når alt de trenger å gjøre er å stenge igjen, så er de videre, sier TV 2s fotballekspert og den tidligere Tottenham-keeperen.

Skuffet kaptein

På spørsmål om det var en av de mest underholdende kampene han har spilt, svarte Manchester City-kaptein Vincent Kompany diplomatisk.

– Det er det eneste positive jeg kan ta ut av kampen. Den var fin for nøytrale. Det var kvalitet over hele banen, og begge lag gjorde helhjertede forsøk. Det var bra for Champions League, bra for Premier League og bra for fotballen, sier stopperkjempen.

Kompany mener at laget hans dominerte begge omgangene, og medgir at de hadde marginene mot seg. Overfor svensk Viasat er han noe tvetydig når han får spørsmål om hva han synes om VAR-avgjørelsene.

– Jeg vet ikke lenger … Jeg prøver å forstå hva som er hands og ikke hands. Jeg synes systemet er bra, men vi trenger noen år til for at alle skal forstå hva det egentlig gjør. Med gamlemåten vinner vi nok og går videre, og med den nye måten må vi innse at marginene noen ganger ikke er med oss, sier belgieren.