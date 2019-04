Flere hundre møtte opp for å hylle dem.

Thingnes Bø ble tildelt kulturprisen, som er «en heder og takk til personer som har utført et verdifullt og oppofrende kulturarbeid i kommunen», ifølge Stryn kommunes nettsider.

Særlig Thingnes Bø har hatt en fenomenal sesong.

25-åringen vant 16 av 25 renn han gikk i verdenscupen, noe som er rekord for flest seirer i én sesong. I tillegg tok han fire gull i VM i Östersund, der ett av dem var individuelt.

Der fikk også storebror Tarjei en opptur. 30-åringen tok én individuell medalje og var en del av stafettlaget som tok gull.

Ordfører i Stryn, Sven Flo, forklarer markeringen med at de ønsket å gi noe tilbake for opplevelsene de har fått denne sesongen.

– Vi mener vi må gi dem honnør for innsatsen og den fantastiske markedsføringen de gjør for skiskyting og fremtidig rekruttering, men også for hjemkommunen, sier Flo til lokalavisen Fjordingen.