Extinction Rebellion er en ny klimaopprørsgruppe som vokser over hele verden.

Mandag demonstrerte de i Oslo ved at de holdt et imaginært gravfølge i Oslo, for å sørge over «tapene forårsaket av sammenbruddet i verdens økosystem».

I London har hundrevis av demonstranter deltatt i en lang rekke aksjoner denne uken.

Arrestert

Totalt er rundt 300 personer pågrepet av politiet i forbindelse med klimademonstrasjonene.

Mange av de som har blitt arrestert er blitt dette fordi de har hindret trafikk. Flere steder har mennesker gått ut i veien for å hindre trafikken, og dette har ført til alvorlige forsinkelser i den britiske hovedstaden.

Flere har også limt seg fast til togvogner i London.

Et par kledd i dress og drakt limte seg blant annet fast til et lokaltog på togstasjonen Canary Wharf i Londons finansdistrikt med et banner der det sto «klimakrise». En annen aktivist limte hånden sin fast i et togvindu før han ble fjernet og arrestert av politiet.

Onsdag ettermiddag limte fire demonstranter seg fast til gjerdet utenfor boligen til Labour-leder Jeremy Corbyn.

Politiet fjerner aktivister som har limt seg fast på taket av Dockland Light Railway. Foto: Kirsty O'connor

– Vi bare følte vi måtte ta med oss dette til inngangsdøren hans, sier Tracee Williams (55), en av demonstrantene, til Sky News.

– Men vi beklager at vi skremte konen hans, men dette er nødvendig, sier hun.

ARRESTERT: Her blir en demonstrant pågrepet av politiet ved en blokkade demonstrantene hadde satt opp på brua Waterloo. Foto: Tolga Akmen / AFP / NTB scanpix

Stor aksjon

– Vårt ønske er å skape øyeblikk der menneskeheten stopper opp og vurderer hvor store ødeleggelser vi har påført og påfører livet på jorden, sier gruppen i en uttalelse onsdag.

Ifølge det britiske trafikkpolitiet har det trådløse internettet på Londons undergrunn blitt slått av for å hindre aktivistene i å stanse den offentlige transporten fra å gå som planlagt.

Ordfører Sadiq Khan i London sa i en uttalelse tirsdag at han deler engasjementet til aktivistene, men at han er bekymret over planene om å forstyrre undergrunnen.

– Det er avgjørende at flere folk bruker offentlig transport, hvis vi skal løse denne klimakrisen, sa Khan.

YOGA: Klima-demonstrantene i gang med yoga ved blokkaden de laget på brua Waterloo onsdag. Foto: Tolga Akmen

Organisasjonen Extinction Rebellion ble startet i Storbritannia for fem måneder siden. Organisasjonen bruker ikkevoldelig sivil ulydighet til å fremme sitt budskap. Målet er å presse regjeringer i flere land og andre mektige institusjoner til å erklære unntakstilstand for klimaet.

Medlemmer av "Red Brigade" marsjerer i Oxford Circus onsdag. Foto: Frank Augstein

Vjolla Emiri er talsperson for den norske delen av gruppen. Hun sa mandag til TV 2 at vi også kan vente oss nye aksjoner i Norge.

– Det er bare kreativiteten som setter grenser. Vi kommer ikke til å varsle demonstrasjoner på forhånd, vi driver med sivil ulydighet, sier Emiri.

Klimaorganisasjonen planlegger å demonstrere i to uker i Storbritannia og i 32 andre land.