Manchester United-kaptein Ashley Young (33) hadde en forferdelig kamp mot Barcelona da Manchester United røk 0-3 på bortebane.

Det fikk flere United-fans til å ty til rasisme i hetsen av høyrebacken på sosiale medier, som Twitter.

Ifølge BBC og Daily Mail, sier United i en uttalelse at de «fordømmer på det sterkeste de rasistiske kommentarene i sosiale medier».

Klubben opplyser videre at de jobber med å finne ut hvem som står bak kommentarene, og at de vil ha strengest mulig reaksjon mot dem.

Flere av de rasistiske tweetene og kontoene bak dem, er nå blitt slettet.

Antirasismeorganisasjonen Kick It Out reagerer sterkt på nok et eksempel på rasisme mot svarte forballspillere. De peker på det de mener er Twitters manglende evne til å forhindre slikt.

En representant for Twitter sier han ikke kan diskutere enkeltkontoer på grunn av personvern, men på generell basis tolerer ikke mikrobloggtjenesten trakassering eller hatytringer.

– Som et resultat av økt fokus på dette, suspenderer vi nå tre ganger flere slike kontoer innen 24 timer etter et varsel enn vi gjorde for et år siden, opplyser Twitter.

Rasisme og annen hets har fått en oppsving i engelsk fotball i det siste. Fans av flere klubber har havnet i trøbbel for hatytringer. Manchester Citys Raheem Sterling og Liverpools Mohamed Salah er begge ofre for dette. Sterling har tatt et tydelig standpunkt mot rasisme og bruker sin posisjon som fotballstjerne til å motarbeide holdningene.

Under kampen mellom Liverpool og Chelsea søndag, ble det sunget en homofobisk sang av Liverpools supportere. Klubben har nå offentlig bedt fansen sin slutte å synge sangen, noe Chelsea sier de setter pris på.