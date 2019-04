Massakren som gjorde alt vanskeligere

Sterk støtte til strengere våpenlover

Ser man våpendebatten utenfra kan man få inntrykk av at få amerikanere støtter strenger våpenlover i USA. Det er feil. Her er imidlertid lobbyistene i utakt med folket.

Støtten er nemlig stor i befolkningen for en rekke tiltak. En fersk Reuters/Ipsos-måling viser at hele åtte av ti støtter opprettelsen av en nasjonal oversikt over våpeneierskap, strengere bakgrunnssjekker ved kjøp, og et forbud som hindrer psykisk syke å eie våpen. Syv av ti vil forby salg av høykapasitetsmagasiner og såkalte halvautomatiske angrepsvåpen. Nesten like mange ønsker å stoppe nettsalg av ammunisjon.

Politiet på vei for å gjennomsøke skolen etter massakren. Foto: Ed Andrieski

Det er likevel få tegn på at folkekravet om strengere regulering vil få gjennomslag. NRA er en av de mest suksessfulle interessegruppene i USAs historie, og har i dag et jerngrep om Det hvite hus.

Både Donald Trump og Mike Pence talte til årsmøtet i 2018. Politikere på lokalt og nasjonalt nivå er alle bundet til organisasjonen gjennom en kombinasjon av gulrot og pisk. Gulroten kommer i form av pengedonasjoner og offentlig støtte til kandidater, mens pisken består i offentliggjøring av terningkast på hvor våpenvennlige politikere er.

Eric Harris (venstre) og Dylan Klebold i en video som ble spilt inn noen måneder før massakren som del av et skoleprosjekt. Videoen ble sluppte av politiet i tiden etter massedrapene Foto: Ho

Organisasjonen unnser seg ikke for å ty til offentlige svertekampanjer mot dem som ikke holder seg til innenfor visse grenser, og ethvert forsøk på å stramme inn våpenloven betraktes som et svik.

For sent å gjøre noe?

Skulle demokratene seire ved neste presidentvalg kan dette endre seg. Men det paradoksale er at hvis de folkevalgte ved et mirakel skulle klare å innføre strengere våpenlover, så er det trolig for sent til å hjelpe.

Våpenprodusentene har nemlig for lengst har skjønt hvordan det politiske spillet funker. Flere av våpentypene som Eric Harris og Dylan Klebold brukte i Columbine-skytingen i 1999 var egentlig blitt forbudte allerede i 1994.

Tenåringen Patrick Ireland blir reddet ut av skolen. På direkten kunne TV-seerne se Ireland klatre ut av vinduet og bli dratt i sikkerhet av tungt væpnet politi. Ireland ble skutt tre ganger, men greide å ta seg ut for egen hjelp. Han overlevde skadene.

Loven gjaldt imidlertid ikke våpen som allerede var i omløp, ei heller nyproduserte våpen som produsentene bare hadde modifisert ørlite.

I et land der det nå finnes flere våpen enn innbyggere vil derfor et forbud trolig ha liten effekt, med mindre staten begynner å samle inn våpnene som allerede finnes ute i samfunnet. Det skjer trolig aldri.

I tillegg til å være skyldig i drapene på 13 mennesker, har Eric Harris og Dylan Klebold trolig inspirert flere massedrapsmenn i de 20 årene siden Columbine. Men arven deres stopper ikke der.

De grufulle handlingene ga grobunn for en dysfunksjonell offentlig debatt som mer eller mindre har stått stille siden 20. april 1999. Amerikanerne feirer i dag et trist og unødvendig jubileum.