– Liverpool gir meg alt jeg liker å se i fotball, med tanke på spillerne deres og hvordan de spiller, sier Conceicão, ifølge Liverpool Echo.

Merseyside-klubben har et meget godt utgangspunkt etter å ha vunnet 2-0 på hjemmebane i første kamp.

Portos manager sier at han liker dynamikken Jürgen Klopp har i laget sitt, samt hvordan de opptrer på banen – både med og uten ball.

– Det er slik jeg også ser på fotball. I mange av fasene i spillet, er de det beste laget i verden, mener 44-åringen.

– Det er noe vi ikke har gjort ennå

På pressekonferansen forut for returkampen ble Liverpool-profil James Milner konfrontert med uttalelsen av en portugisisk journalist. Klubbens visekaptein mener imidlertid at én ting gjenstår.

– Det er et fint kompliment å få, og du får slike komplimenter når du spiller god fotball over en lang periode. Men for å være det, er du nødt til å vinne trofeer. Det er noe vi ikke har gjort ennå, og noe vi prøver å gjøre denne sesongen, påpeker Milner.

I semifinalen venter Barcelona dersom Liverpool skulle klare å bevare ledelsen mot Porto.

– Det er mange gode lag igjen i Champions League, og det er opp til oss å bevise at vi kan vinne de kampene. Forhåpentligvis vinner vi minst ett trofé før sesongen er over, sier midtbaneveteranen.

Klopp fikk også samme spørsmål av portugisisk media.

– Noen ganger er vi veldig gode. Det er sant. Jeg forstår kanskje litt hvorfor han sier det, for noen ganger etter at vi har vunnet ballen, noen ganger før vi har vunnet ballen og noen øyeblikk der guttene «gjør noen ting», ser det veldig, veldig bra ut, konstaterer tyskeren.

– Det er et kompliment, men vi vet at vi har en veldig tøff jobb å gjøre, fortsetter han.

Klopp fikk spørsmålet han hater

Denne sesongen er Klopp blitt forfulgt av ett spørsmål: Hva vil du helst vinne, Premier League eller Champions League?

Før åttedelsfinalen mot Bayern München ble han en smule oppgitt da han måtte svare på det, og sa at han var den eneste manageren i verden som fikk det spørsmålet. Historien gjentok seg på pressekonferansen forut for Porto-returen.

– Jeg har aldri hørt det spørsmålet før, svarer Klopp sarkastisk, før han gir journalisten et strengt blikk og fortsetter:

– Jeg er den eneste, stakkars manageren i verden som må svare på det. Har noen spurt Conceicão om han helst vil vinne den portugisiske ligaen eller Champions League?

Journalisten fortalte Klopp at Porto-manageren hadde sagt at ligaen var hovedprioritet. Så stilte han spørsmålet på ny.

– I morgen er det Champions League. På søndag er det Premier League. Så får vi se, var tyskerens korte svar.

