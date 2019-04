Ved 15.30-tiden onsdag melder politiet i Trøndelag på Twitter at et tog har kjørt på en varebil på en usikret planovergang.

Nødetatene har rykket ut til stedet.

Politiet opplyser at det var to personer i bilen, og at disse ikke er alvorlig skadd.

– De involverte personene skal være oppegående, opplyser operasjonslederen ved Trøndelag politidistrikt til TV 2.

Politiet har foreløpig ikke oversikt over hendelsesforløpet.

Saken oppdateres!