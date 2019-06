Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.nosvarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny. Jeg har en Audi A4 med 2-liters dieselmotor, fra 2007. Den har gått litt over 260.000 kilometer nå, men er i veldig god stand.

Jeg har hatt denne i ca 2,5 år og har gjort mye med den. Blant annet gått over forstilling og bremser og skiftet det meste, ikke for at det var ødelagt eller slitt, men for å være sikker på at det er i orden. Støtdemperne er også nye samt ny fjæring. Jeg har også byttet registerreim, tatt full service og vel så det og fått sjekket at motoren er god stand. Nå har den akkurat fått nye sommerdekk.

Så til spørsmålet. Hva tenker du om å trimme (Chippe) en så gammel bil som har gått så langt? Jeg må innrømme at det frister med noen ekstra hestekrefter nå som veiene har blitt tørre. Hva bør jeg være oppmerksom på.

Vi du fraråde dette – eller kan det gå bra tror du? Mvh. Eivind.

Hei Eivind! Skjønner godt at det frister med litt ekstra "power".

Det jeg liker ekstra godt med ditt prosjekt, er at du har begynt i riktig ende. Nemlig med å sørge for at bilen er god stand. All trimming bør egentlig begynne med bremser, hjuloppheng og forstilling.

Det at du har forvisset deg om at motoren også er i god stand er også betryggende med tanke på kilometerstanden. Bilen din har jo gått et stykke...

Jeg vil anta at din motor har 140 hk. originalt? Du bør nok ikke trimme den vilt mye. Jeg foreslår at du gir deg på ca 175 - 185 hk. Dessuten økes momentet med ca 25 prosent og du vil få et helt annet skyv i bilen.

Chiptuning gir først og fremst høyere dreiemoment, som betyr at bilen vil få høyere ytelse på lavt turtall. Det gir bedre trekkraft og bedre gassrespons. Jeg lover – dette kommer du til å merke godt!

Det vil ofte kaller chiptuning er ganske enkelt at man ved å omprogrammere styreenheten øker effekten. Det er mye bedre enn såkalt "power-boks". Jeg tipper du får gjort dette for 6.000-7.000 kroner. Det er slett ikke ille. Trimming av bil har aldri vært billigere, men bruk en seriøs og kjent aktør til dette, framfor å spare en liten tusenlapp hos noen som kanskje ikke er der i morgen.

Du sier ikke noe om du har manuell girkasse eller automat. Automatkassene kan bli fortere slitt og i verste fall havarere på grunn av det økte momentet. Det er absolutt verdt å tenke over. Clutch og svinghjul på disse årsmodellene heller ikke er disse bilenes sterkeste side. Forviss deg om at det er i orden før du går i gang.

Det koster litt, men det kan også være smart å bytte til kraftigere innsprøytingsdyser. Ved chiptuning økes ofte innsprøytingstrykket. fra ca 1700 -1800 bar, til 2000 bar, eller mer ...

Få gjerne effektendringen inn i vognkortet, så er den biten også i orden.

Husk å varsle forsikringsselskapet ditt så du ikke risikerer avkorting i utbetalingen dersom det avdekkes trimming ved skade eller ulykke.

Følger du disse enkle rådene og du ikke bruker all effekten hele tiden, tror jeg dette kan gå bra til tross for at bilen både har noen år på nakken og har gått et godt stykke. Ut i fra det du beskriver virker den til å være godt vedlikeholdt og i god stand. Det gjør at jeg har trua... Lykke til med sprekere bil!!

