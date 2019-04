Myndighetene i Storbritannia har besluttet at alle som vil se på porno er nødt til å verifisere alderen sin.

Når lovverket trer i kraft i juli, vil alle som besøker porno-sider bli videreført til en ikke-pornografisk side, hvor brukerne blir nødt til å skrive inn en e-postadresse samt et passord.

Nektet tilgang

Videre er de nødt til å verifisere alderen ved å bruke enten pass, førerkort eller kredittkort. Er du under 18 år, vil du altså bli nektet tilgang.

Flere har rettet kritikk mot forbudet, og mener at det vil være enkelt å lure seg unna.

Pornoplattformer som ikke er kommersiell, og som ikke tjener penger på reklame på siden, vil ikke bli rammet av forbudet.

– Verdensnyhet

Ifølge BBC innrømmer myndighetene at dette ikke er at vanntett system, men at det vil gjøre det mindre sannsynlig for barn å snuble over porno-sidene.

– Innføringen av obligatorisk aldersgrense er en verdensnyhet, og vi mener det er på tide å beskytte barn mot upassende innhold, sier digitalminister i Storbritannia, Margot James, til BBC.

Digitalministeren ønsker at Storbritannia skal bli det sikreste stedet å være på internett, og håper disse lovene skal sørge for det.

Men britene er skeptiske til de nye aldersgrensene. En ny undersøkelse viser at 76 % ikke visste at et pornoforbud ville bli innført, og bare en tredjedel tror forbudet vil være suksessfullt. Det skriver The Mirror.