«I år har jeg påskeegget i magen», skriver Elisabeth Carew (33) under et bilde hun har lagt ut på Instagram onsdag formiddag.

På bildet viser 33-åringen frem en struttende gravidmage.

Carew bekrefter nyheten overfor Se og Hør.

– Det føles helt magisk og jeg vet nesten ikke helt hva jeg skal si, sier hun til ukebladet.

«Sommeren 2019 blir magisk», skriver artisten videre på Instagram-posten.

Programleder

Carew er i dag programleder for radioprogrammet P5 hits. For mange er hun nok også kjent for sin artistkarriere.

Hun ga ut sin første låt «Destructive» i 2008 og deltok på Melodi Grand Prix senest i 2014.

Også storebror John Carew har tatt steget inn i kultursfæren. Han er godt kjent fra NRK-serien «Heimebane» og i juni i fjor ble det klart at han også har kapret en filmrolle i Hollywood.

Norsk regissør

På rollelisten til filmen «Maleficient II» står også store navn som Angelina Jolie og Michelle Pfeiffer.

Carew vil dog ikke være eneste nordmann på filmsettet. Filmen skal nemlig regisseres av Joachim Rønning.

Til God Kveld Norge kunne John Carew i februar fortelle at det ikke var Rønning som hadde skaffet han rollen.

– Nei, jeg måtte gjøre auditions, leseprøver og litt forskjellig. Så bare for å være med på det jeg spiller, måtte jeg gjennom noen tester, sa han.