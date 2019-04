Påsken kunne ikke har startet bedre for Russell Wilson (30).

Etter en tid med spekulasjoner og forhandlinger kom omsider Seattle Seahawks-quarterbacken til enighet med klubben om en ny avtale tirsdag. Og det er ikke noen hvilken som helst avtale.

Svimlende årslønn

Selve kontrakten er verdt 140 millioner dollar (1,19 milliarder kroner) og gir en årslønn på 297 millioner kroner, opplyser agenten Mark Rodgers overfor AP. Det gjør at Wilson blir den best betalte spilleren i NFL.

I tillegg inneholder avtalen, som strekker seg frem gjennom 2023-sesongen, en signeringsbonus på 551 millioner kroner og en garanti om at Wilson minst vil tjene 907 millioner kroner. Seahawks har også skrevet under på at Wilson ikke kan byttes bort i kontraktsperioden.

Wilson offentliggjorde avtalen i en kort Instagram-video fra sengen sammen med konen og musikeren Ciara.

– Seattle, vi har en avtale, sa Wilson, som opprinnelig hadde en kontrakt som gikk ut etter neste sesong.

Har vunnet Super Bowl

Den nye avtalen gjør at Wilson passerer Aaron Rodgers, som i august i fjor signerte en ny avtale med en årslønn på 284 millioner kroner.

Wilson regnes som en av NFLs aller beste og har siden han ble plukket av Seahawks i draften i 2012 vist nettopp det. Han ble kåret til "rookie of the year" i sin første sesong, før han sesongen etter ledet laget til Super Bowl-triumf.

SUPER BOWL-TRIUMF: Russell Wilson og Seattle Seahawks slo Denver Broncos i Super Bowl i 2014. Foto: Kevin C. Cox

I 2015 ble det igjen en tur til Super Bowl, men da ble det tap for New England Patriots etter en dramatisk avslutning på kampen. Siden den gang har laget gått gjennom flere store endringer, spesielt på forsvarssiden, samtidig som Wilson er blitt bedre og bedre. Kun én gang har ikke Wilson klart å lede laget til playoff i NFL.

– Vi elsker Seattle, og det er her vi ønsker å være. Jeg har alltid ønsket å være her. Helt siden jeg ble draftet i 2012 har jeg ønsket å være her for alltid. Dette understreker det. Jeg har mange år foran meg og mye som skal vinnes - vi har flere Super Bowls å vinne. Jeg gleder meg til det, sier Wilson.

Ifølge Forbes er det kun Atlanta Falcons-quarterback Matt Ryan som har en bedre totalverdi på sin avtale. Ryan var på niendeplass på Forbes' 2018-liste over de rikeste idrettsutøverne i verden med en totalverdi på avtalen på 1,27 milliarder kroner. Ryan signerte en femårsavtale, mens Wilson skrev under for fire år.

Det er med andre ord liten tvil om at Wilson, som hadde en fireårsavtale verdt 743 millioner kroner, vil klatre på Forbes-listen for 2019.