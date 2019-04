Svenske Greta Thunberg har imponert en hel verden med sitt engasjement for klimautfordringene vi står ovenfor.

Denne uken er hun i Roma for å delta på pavens generalaudiens på Petersplassen.

16-åringen fikk plass lengst frem, slik at hun kunne ha en samtale med paven.

– Han er en av de verdenslederne som virkelig har pratet om klimakrisen, og han er én av verdens mektigste personer, sa Thunberg til svenske DN før møtet.

Den unge jenta tror møtet med paven kan være med å øke oppmerksomheten rundt klimakrisen.

Ifølge avisen var møtet mellom Pave Franciskus svært vellykket.

– Jeg takket han for at han kjemper for klimaet, og han sa jeg måtte fortsette med det jeg holdt på med, forteller Thunberg.

På torsdag skal 16-åringen tale i det italienske senatet, og på fredag skal hun streike for klimaet sammen med italienske ungdommer.

Greta Thunberg har fått massiv oppmerksomhet verden over for sitt engasjement for klimaet. Kun 16 år gammel har hun deltatt på to klimatoppmøter, blitt intervjuet av internasjonale aviser som The Guardian og New York Times, og fått over én million følgere på Instagram.

I mars ble hun kåret til årets kvinne av den svenske avisen Expresen.