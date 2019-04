Dommeren Ola Hobber Nilsen havnet i fokus etter oppgjøret mellom Viking og Brann på SR Bank Arena forrige lørdag.

Etter kampen innrømmet Hobber Nilsen at han skulle ha gitt to straffespark til Branns Veton Berisha.

Nå er det klart at 33-åringen likevel ikke dømmer oppgjøret mellom Rosenborg og Strømsgodset på Lerkendal 2. påskedag.

Han er satt opp på en internasjonal kamp. Det bekrefter dommersjef i NFF, Terje Hauge, overfor TV 2 Sporten.

– Nytt dommerteam er oppnevnt til RBK-SIF. Ola skal ha et internasjonalt oppdrag, skriver dommersjef Terje Hauge i en SMS til TV 2.

Ola Hobber Nilsen forklarer til VG at han ikke følte at han kunne si nei til å dømme i et internasjonalt oppdrag.

– Jeg har vært FIFA-dommer siden 2015 og har aldri takket nei til et internasjonalt oppdrag. Denne kampen er intet unntak. Jeg skulle mer enn gjerne dømt Rosenborg - Strømsgodset på Lerkendal og var mer enn klar til å vise at noen feilavgjørelser sist lørdag ikke påvirker meg på annen måte enn at jeg blir en bedre dommer, sier han til avisen.

Dommeren legger til at han har fått mye støtte etter at han havnet i fokus etter vestlandsderbyet mellom Viking og Brann.

– Jeg ønsker å rette en spesiell takk til dommerseksjonen i NFF med dommersjef Terje Hauge i spissen som har gitt meg 100 prosent tillit og backup hele veien. Jeg har også de siste dagene mottatt massiv støtte fra kjente og ukjente i etterkant av kampen lørdag. Kritikken jeg har fått gjør meg bare sterkere som person, konstaterer han.