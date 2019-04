I. Hæhres trafikkskole i Vikersund er en av landets eldste, og drives i dag av tredje generasjon – Dag Kristian Moen Hæhre. Mandag var han og en av hans elever ute og kjørte på Rv. 35 i retning Hokksund i det de tok igjen en syklist.

Inn mot toppen av Langerudbakken bestemmer læreren seg for å knipse et bilde, hvor han la til teksten: Hva er riktig handling for syklisten og bilføreren? Kjør debatt!

– Jeg fikk jo debatt, så jeg har nådd målet, sier Moen Hæhre til Bygdeposten dagen etter.

– Så både tror og håper jeg de absolutt fleste mener dette som spøk, sier han.

Samtidig gleder han seg over at en hel del også har svart mer riktige alternativer, som å vente og kjøre forbi der det er bedre sikt og plass.

Halvannen meter

– Ole Håvard Olsen, som har hatt mye å gjøre med sykkelklubben i mange år, svarer helt riktig når det gjelder anbefalt avstand mellom bilist og syklist, sier Moen Hæhre.

Det er nemlig halvannen meters avstand, men dette er et minimum, og trafikklæreren synes en annen regel er enklere å huske.

– Kjør forbi med én bilbreddes avstand. Da vil det ikke gå galt om syklisten skulle finne på å velte. Har du ikke fri sikt eller plass nok må du vente, sier han.

Skaper farlige situasjoner

Moen Hæhre poengterer at syklisten er i sin fulle rett til å bruke veibanen.

– Faktisk mener jeg at syklisten burde brukt mer av den, og lagt seg midt i feltet. Da ville færre forsøkt å lirke seg forbi med lite klaring og situasjonen blir tryggere. Det jeg opplevde i denne situasjonen var at bilene bak forsøkte å kjøre forbi oss og syklisten – ettersom vi ventet. Da skapes farlige situasjoner, sier Moen Hæhre.

Samtidig poengterer han at syklisten ikke har lov til å være et unødvendig hinder.

– Et par hundre meter lenger framme passerte syklisten en bussholdeplass. Her burde han sluppet forbi trafikken.

Problematisk gangvei

Noen kommentarer til bildet på Facebook går også på at syklisten burde holdt seg på gang- og sykkelveien.

– Det er ikke sammenhengende gang- og sykkelvei langs riksvei 35, så det forstår jeg godt at han ikke gjør. Det kunne fort også skapt trafikkfarlige situasjoner om en syklist stadig skulle skiftet mellom sykkelvei og bilvei, poengterer Moen Hæhre.

