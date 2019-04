Søndag opptrådte Billie Eilish på den berømte Cochella-festivalen i California.

Supertalentet møtte kjendiser som Justin Bieber og Katy Perry, og lovordene har haglet siden.

– Vi må beskytte henne. Skapninger som henne dukker ikke ofte opp i vår sfære, skriver Katy Perry på Instagram.

Proud of you @billieeilish — Justin Bieber (@justinbieber) 14. april 2019

Justin Bieber forteller at han er stolt av det unge stjerneskuddet.

Også funkstjernen Bruno Mars er fra seg av begeistring for det forrykende showet på Cochella og har vanskelig for å skjønne at hun kun er 17 år.

Dave Grohl, kjent fra blant annet Foo Fighters og Nirvana, går ifølge Variety enda lenger i sin hyllest.

– Det skjer det samme nå som det gjorde med Nirvana i 1991. Folk sa: Er rocken død? Når jeg ser på noen som Billie Eilish, kan jeg si at «rock and roll» ikke er i nærheten av død.

Muskelen løsnet fra hoften

Ifølge BBC definerte Eilish seg lenge som en danser. Han satset på dansingen, og måtte trene med de som var eldre enn seg selv, da utviklingen hennes var langt forbi de på hennes trinn.

. @billieeilish I’m seeing these live clips and you’re killin! A vibe like that at 17? 🤯 sheesh — Bruno Mars (@BrunoMars) April 14, 2019

Hun trente elleve timer i uken, og ifølge BBC-intervjuet oppstod det flere skader på grunn av det harde treningsregimet.

– Jeg ble skadet og kunne ikke danse på veldig lenge. Beinet mitt ble separert fra hoftemuskelen min. Det var skikkelig ille, sier hun til nettstedet.

Skadene stoppet ikke der. Da hun skulle danse i musikkvideoen til «Ocean Eyes» slet hun nok en gang med skader.

– Jeg hadde forstuet ankelen min og fått en strekk i lysken. Jeg hadde også skulderproblemer.

Hun nekter å la noen av skadene stoppe henne og vil fortsette å danse på konserter. Dette fordi hun elsker å bevege seg.

17-åringen lider også av Tourettes og har vært lenge åpen om sykdommen, noe hun har fått mye ros for. I et intervju med talkshow-dronningen ««Ellen i begynnelsen av april» forteller hun åpenhjertig hvordan hun opplever «ticsene».

Får hjelp av storebror

Eilish er oppvokst i Los Angeles, men stammer fra Irland og Skottland.

Det er hun og broren Finneas (21) som sammen produserer og skriver sangene, og derfor kaller de seg for musikkpartnere.

Selv om korpset rundt 17-åringen er lite, skal hun ifølge flere amerikanske aviser allerede ha en nettoformue på rundt seks millioner dollar.

Med den siste singelen hennes «Bad Guy» ble hun ifølge Chart Data den yngste artisten til å få en låt rett inn på den amerikanske Topp 10-listen siden Justin Bieber med «Baby» i 2010.

Albumet «When We Fall Asleep, Where Do We Go» ble sluppet 29. mars og har fått sensasjonell mottakelse med listetopper i USA, Storbritannia, Sverige og en rekke andre land.

17-åringen spås en eventyrlig karriere og blir allerede av mange sett på som popens store fremtidshåp.