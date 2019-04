På innsiden av Notre-Dame – slik kjempet de i branninfernoet

En hel verden stod stille da nyheten kom mandag kveld om at Notre-Dame stod i brann.

Like før klokken 19 gikk brannalarmen inne i den historiske kirken og kort tid senere stod hele bygget i full fyr.

Mens innbyggerne i Paris samlet seg i vantro og var vitne til at flammene slukte katedralen og en hel verden så maktesløse på at det historiske bygget brant, jobbet Paris sine brannmannskaper iherdig for å redde det de kunne.

– Det er en voldsom utfordring brannvesenet har hatt. Jeg skal ikke gi svar på hvordan de skulle gjort jobben, men det er helt sikkert at det har vært en gedigen oppgave, sa brigadesjef Tor Arne Elvrum i Oslo brann- og redningsetat til TV 2 tirsdag.

Over 400 brannmenn jobbet i over 18 timer for å få kontroll på flammene og i etterkant har de delt utrolige bilder og video av slukningsarbeidet.

Se video av brannvesenets arbeid inne i katedralen i toppen av saken.

Reddet ut skatter

Samme kveld som brannen slo ut i taket på katedralen kom beskjeden om at også alt inni bygget stod i brann. Natt til tirsdag ble det derimot klart at flere kunstverk og kulturskatter hadde blitt reddet fra infernoet.

Blant annet ble den hellige tornekronen, angivelig den Jesus hadde på seg dagen han ble korsfestet, reddet ut.

Bildene fra den dramatiske kvelden viser også at katedralens spir raser sammen. Bare takverket i seg selv var like gammelt som selve katedralen, altså rundt 800 år gammelt.

Store ødeleggelser

Lenge var det uklart om man ville klare å redde noe som helst, men ved 23-tiden mandag kveld opplyste brannsjef i Paris, Jean-Claude Gallet, at reisverket og de to tårnene trolig var reddet.

Klokken 02.15 samme natt opplyste brannvesenet at brannen var under kontroll.

Bildene som er tatt i katedralen etter at brannen ble slukket, viser store ødeleggelser.

Brannmenn jobber mot brannen som herjer på den andre siden av veggen. Foto: Brannvesenet i Paris/SKjermdump En robot ble sendt inn i kirkerommet for å kjempe mot brannen. Foto: Brannvesenet i Paris/Skjermdump

Donasjoner

Allerede dagen etter at brannen startet gikk Frankrikes president Emmanuel Macron ut og sa at Notre Dame skal åpnes igjen innen fem år.

– Vi skal gjøre vår nye Notre-Dame vakrere enn noen sinne, sa presidenten i en tale til folket tirsdag kveld.

Etter brannen har meldinger om donasjoner til kirken rent inn.

Blant annet annonserte den franske milliardæren Francois-Henri Pinault i en pressemelding tirsdag, at han donerer 100 millioner euro til gjenoppbyggingen. Det tilsvarer omlag én milliard norske kroner.