Den kinesiske mangemilliardæren Jack Ma (54) er fast bestemt på at tid er penger, og at han forventer at sine ansatte jobber 72 timer i uka.

Finansmediet MarketWatch skriver at 72-timersuka har fått navnet «996», ettersom mange kinesere jobber fra ni om morgenen til ni om kvelden, seks dager i uka.

I et blogginnlegg skriver Ma at det er en velsignelse å jobbe «996».

«Hvordan skal man oppnå suksess hvis man ikke er villig til å yte en ekstra innsats og ofre tiden sin?», skriver han.

50.000 ansatte

Ma er en verdens 30 rikeste personer, og er ifølge Forbes god for hele 330 milliarder kroner.

Den tidligere engelsklæreren er grunnlegger av verdens største e-handel-selskap, Alibaba Group, og har over 50.000 ansatte. Ma er nå styreleder i selskapet.

I bloggen skriver Ma at det er uaktuelt å jobbe for ham hvis du forventer vanlige arbeidsdager.

«Hvorfor i det hele tatt forsøke å bli med? Vi mangler ikke folk som synes det er komfortabelt å jobbe åtte timer om dagen», skriver han.

Ma sier at han ikke forsvarer den kontroversielle 996-strategien, men at han mener å hylle ansatte som jobber mye.

Han understreker at alle har rett til å leve som de ønsker, men: «De som jobber mindre får ikke smake på gleden og belønningen av hardt arbeid».

HOVEDKVARTERET: En kokk paserer Alibaba-skiltet utenfor IT-konglomeratets hovedkvarter i Hangzhou i Kinas Zhejiang-provins. Foto: AP

Sosiale medier koker

Mangemilliardærens synspunkt har skapt reaksjoner på kinesiske sosiale medier, hvor mange har gått i bresjen for kortere arbeidsuker. Det skriver CNN.

«Tenker du noen ganger på de eldre hjemme som trenger omsorg, eller barn som trenger selskap?», skriver en på det kinesiske sosiale mediet Weibo ifølge CNN.

«Hvis alle selskaper kjører 996-strategien, kommer ingen til å få barn,» skriver en annen.

BÆREKRAFTIG HANDEL: Jack Ma sammen med lederen av World Trade Organisation (WTO) Roberto Azevedo i forbindelse med WTOs konferanse om bærekraftig handel i Geneve i fjor. Foto: Fabrice Coffrini/AP

Arrogante bedriftsledere

Etter at blogginnlegget ble publisert, har den kinesiske staten skrevet om 996-praksisen i det kinesiske kommunistpartiets offisielle avis, People's Daily.

De nevner ikke Jack Ma i artikkelen, men skriver at det å hylle hardt arbeid ikke er ensbetydende med overtid.

«Håndhevelsen av 996-overtidskulturen reflekterer ikke bare arrogansen til bedriftsledere, men er også urettferdig og upraktisk,» skrives det.