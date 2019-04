Det ble skummelt da Kitty og jeg var på vei ned til Bjørnhollia i Rondane.

Turen fra Rondvassbu gikk strålende med blå himmel, vindstille og gode forhold over fjellet. Men i lia ned mot DNT-hytta holdt det på å gå galt.

Løypa gikk langs bekken i et trangt skar der det var veldig bratt. Knallharde løyper gjorde at det ble vanskelig å få feste selv med mine fjellski med stålkanter.

Jeg måtte konsentrere meg om å holde meg på beina da jeg oppdaget at Kitty plutselig begynte å skli ned mot bekken.

På stive bein seilte hun nedover, men så stoppet hun heldigvis like før vannet.

Jeg fikk dratt henne opp og måtte geleide henne inn på trygg grunn. Og bære henne over det vanskelige partiet. En dukkert i smeltevannet kunne ha blitt vanskelig for henne.

Varierende underlag

Men dette var det eneste dramatiske på den fem timer lange turen. Og da vi startet dagen etter var hun yr og glad og ivrig etter å komme seg av gårde.

Planen var å gå fra Bjørnhollia til Eldåbu, en 15 km lang tur gjennom Steindalen i den sørlige delen av Rondane. Første del av turen gikk over et høydedrag, men der var det lite snø. Jeg måtte ta av meg skia og gå på mosen.

Dette gjør det litt vanskeligere for Kitty. På hard snø er det lett å gå. Men de korte beina og den lille kroppen subber nedi kvist og kvast over lyngen. Der hvor det var mulig valgte derfor Kitty snøflekkene. Hun forsto at dette var lettere for henne.

Da vi kom opp i høyden var det mer snø. Føret var godt og da vi var ved Eldåbu hadde vi god fart, sola skinte og det var ennå tidlig på dagen. Så vi valgte å fortsette. Dermed stoppet vi ikke før vi var på Venabygdsfjellet klokken åtte om kvelden. Da hadde vi vært i gang i nesten ti timer. Det ble en lang tur på 30 kilometer og vi var begge kraftig slitne om kvelden.

Fire etapper igjen

Da hadde vi også gått mot sola hele dagen. Solfaktor er viktig, men jeg hadde glemt å smøre hendene, ørene og nakken. Siden været var så bra gikk jeg uten lue og votter. Så nå har jeg lært å smøre meg over alt hvor sola slipper til.

Og det er bemerkelsesverdig hvor lett Kitty tar både de korte og de litt lengre etappene. Beina er korte, men i forhold til kroppen er hun velproporsjonert. Hun har lite vekt å bære på (cirka 3 kilo) og løper lett over snøen.

Så lenge føre er godt, sporet noenlunde fast og været godt koser vi oss begge. Vi har fire etapper igjen før vi er framme på Sjusjøen. Det tror jeg blir en fin tur. Neste etappe er fra Venabu til Jammerdalsbu, cirka 25 km. Dit kommer vi skjærtorsdag kveld.