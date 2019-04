En 24 år gammel mann møtte tirsdag kveld norsk tid i retten i Minnesota, siktet for drapsforsøk etter at han kastet Landen Hoffmann (5) over balkongen fra tredje etasje på et kjøpesenter i Minnesota i USA på fredag.

Der ble han fengslet mot en kausjon på to millioner dollar.

Taus gjerningsmann

24-åringen var stort sett taus under rettsmøtet. Da dommeren spurte om han hadde noen spørsmål, svarte han:

«Nei, ikke i det hele tatt», ifølge CBS News.

Det er ventet at den siktede mannen skal møte i retten igjen 14. mai.

Den lille gutten falt over 12 meter, og pådro seg alvorlige hodeskader og flere brekte ben.

Vitner på stedet forteller at guttens mor ropte: «Herregud, barnet mitt! Noen kastet ham over balkongen!».

– Full av energi

En GoFundMe-innsamlingsaksjon har blitt opprettet for femåringen. Der har det til nå blitt samlet inn nærmere 740.000 dollar, som tilsvarer nærmere fem millioner norske kroner.

Mannen bak innsamlingsaksjonen, Noah Hanneman, har publisert flere oppdateringer på siden. Der skriver han at femåringen er full av energi, og at han elsker å spille hockey og fotball sammen med sine søsken.

– Landen har en veldig lang vei å gå før han blir frisk. Han har fått livstruende skader, og mange som faller fra lignende høyder er ikke så heldig at de klarer seg. Han har fortsatt mange operasjoner igjen, før han kan få et normalt liv igjen, skriver Hannaman.

Tilfeldig offer

Ifølge den siste oppdateringen er det lite nytt å melde om tilstanden til gutten. Men familien håper de vil få noen gode nyheter snart.

Familien sier at de ikke har kjennskap til den siktede mannen, og alt virker som Landen var et helt tilfeldig offer.

Gjerningspersonen har selv fortalt politiet at han var på kjøpesenteret på jakt etter noen å drepe. Den 24 år gamle mannen var angivelig sint over å ha blitt avvist av flere kvinner, og dette førte til at han ble aggressiv.