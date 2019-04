Disse stjernene topper Solskjærs ønskeliste: – Vi skal skape et verdensklassemiljø

Manchester United var fullstendig sjanseløse i returkampen i kvartfinalen mot Barcelona i Champions League og tapte 0-3.

Se hvordan Barcelona ydmyket Manchester United øverst!

Arsenal og Tottenham er i førersetet i kampen om en topp fire-plassering, og sesongen kan dermed ende med at Champions League-plassen glipper for Manchester United neste sesong.

Ifølge Manchester Evening News har Manchester United-ledelsen lovet Ole Gunnar Solskjær minst tre stjernesigneringer i sommer. Trolig blir det fire stjernekjøp på Old Trafford ettersom Ander Herrera skal være på vei til franske PSG.

– Vi har for øyeblikket gjort det veldig, veldig bra med tanke på at vi kom til kvartfinalen, og fremdeles kjemper om en topp fire-plassering. Men vi har en jobb å gjøre med å gjenoppbygge laget, og det starter med trenerne og spillerne. Og selvsagt vil det komme en eller to spillere inn i sommer som vil forsterke troppen, bekreftet Solskjær på pressekonferansen etter 0-3-nederlaget mot Barcelona.

SKAL STYRKE TROPPEN: Ole Gunnar Solskjær. Foto: Manu Fernandez

Nordmannen er ikke i tvil om hva planen for de neste sesongene er.

– Vi må få det beste ut av hverandre, og skape et miljø med topp holdninger og et verdensklassemiljø hver eneste dag. Det er fordi vi allerede har gode spillere her som det føles godt å jobbe med, sa Solskjær på pressekonferansen.

Disse står på Solskjærs ønskeliste

Ifølge flere engelske medier, deriblant The Daily Mirror, er det for foreløpig fire spillere Ole Gunnar Solskjær ønsker å sikre seg i sommer.

Jadon Sancho topper Solskjærs ønskeliste. Borussia Dortmunds tenåringssensasjon vil imidlertid trolig koste over én milliard i overgangssum, men blir sett på som en perfekt investering for fremtiden.

På andreplass på ønskelisten står Chelseas midtbanetalent Callum Hudson-Odoi. 18-åringen skal imidlertid også være sterkt ønsket av Bayern München, og det er usikkert om Chelsea er villig til å selge stortalentet til en rival i Premier League.

Crystal Palaces back Aaron Wan-Bissaka skal være den tredje spilleren på Manchester Uniteds ønskeliste. Ole Gunnar Solskjær og resten av trenerteamet på Old Trafford skal være desperat etter å styrke troppen på backplass på grunn av de svake prestasjonene til Ashley Young og fordi Antonio Valencia forlater klubben ved sesongslutt.