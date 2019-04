Leyton (17) vil bli like god som Ruud – tennisdrømmen koster en halv million i året

Historien om familien Rivera er bokstavelig talt en solskinnshistorie – fra Bergen (!).

Leyton Rivera var elleve år da familien forlot Sverige for å være med å bygge opp Paradis Tennisklubb i Bergen.

Flunkende nye Bergen Tennisarena til 63 millioner kroner stod ferdig, og far Antonio Rivera var hentet inn for å løfte spillerne i Paradis Tennisklubb opp på et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.

– Å flytte hit har vært veldig bra, vi har fått mye støtte underveis. Tennisverden er ikke så stor, dette er et intimt miljø og i denne sporten er det er viktig med gode treningsvenner som støtter hverandre mot målet, sier Leyton Rivera.

Ville ha norsk statsborgerskap

I fjor byttet 17-åringen fra svensk til norsk statsborgerskap for få en karrière innen tennis.

– Man skulle kanskje tro det var omvendt, ler far Antonio.

Men i Paradis Tennisklubb har alt ligget til rette for at Leyton skal kunne satse på tennis;

Nye treningsbaner og helsestudio.

Far og bror ansatt som trenere.

Tilgang til trenings-fasiliteter døgnet rundt.

Klubbsponsorer.

Fremoverlent tennis-miljø.

Ikke minst har klubben et tett samarbeid med Casper Ruud og hans familie.

– Det er kort vei til å spørre Ruud-familien om råd, fra kosthold til treningstips. Det betyr utrolig mye å lære fra de beste, forteller Antonio Rivera.

Hele familien jobber for tennisdrømmen

For å komme litt nærmere både Ruud og den øvrige tenniseliten i Oslo, flyttet nylig Leyton med bror og trener Claudio, til Oslo.

– Suksessen til Casper er en stor inspirasjon og motivasjon. Jeg lærer av han, og jeg tenker at hvis kan Casper gjøre det, kan flere gjøre det, sier Leyton selv.

– Hva er målet ditt?

– I år er det å bli topp 100 på den internasjonale rankinglisten for U18. Utover det å bli så bra som jeg kan.

Nå er Leyton nummer 230 på den internasjonaje tennisrankinglisten (ITF) for U18-klassen. Trener og bror Claudio mener 17-åringen har alle muligheter til å nå målene sine, og at han visse likehetstrekk med forbildet.

– Han er rask og har en god forehand.

Har nettundervisning

Skoleundervisningen har han tatt på nett. Men over 20 uker på reise i løpet av sesongen, blir det liten tid til å pugge.