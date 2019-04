Farens knallharde treningsregime gjorde Son til en superstjerne

Se Manchester City – Tottenham på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo onsdag fra kl. 21.

Med Harry Kane ute satser Tottenham-fansen på at Heung-min Son igjen leverer varene mot Manchester City i Champions League-kvartfinalen. Juvelen fra Sør-Korea ble matchvinner med kampens eneste scoring på London-klubbens nye praktarena i første oppgjør.

Se reportasje i videovinduet øverst!

Men hvordan ble egentlig Son så god?

TV 2s fotballekspert, Erik Thorstvedt, tok turen til Sør-Korea for å finne svaret.

Son er den største fotballstjernen fra Asia, og i hjemlandet er han vanvittig populær.

– Son er kanskje den mest kjente koreaneren i verden, ved siden av Kim Jung-un, sier en Tottenham-fan i Seoul til TV 2.

– Han er jo veldig pen, så jeg elsker Tottenham, sier en annen.

Men selv om 26-åringen er elsket i hele Sør Korea setter nok folket i Chuncheon, hjembyen som ligger to timer kjøring øst for Seoul, ekstra pris på Premier League-profilen. For Son har valgt å bruke en stor del av pengene han tjener i Tottenham på unge talenter på hjemmebane.

Son Football Academy har kostet teknikeren over 100 millioner kroner, og storebroren, Heung-yun Son, er ansatt som trener ved akademiet.

– Vi ønsker å finne og utvikle unge spillere fra Sør Korea. Målet er å få flere til å bli like gode som broren min, Heung-min. Dette er det eneste akademiet av denne typen i Sør Korea, sier storebroren til TV 2.

– Har dere noen som er like gode nå?

– Nei.

Midt i skogen utenfor sentrum av Chuncheon har pengene fra Son resultert i et førsteklasses anlegg, der 32 spillere fra alderen 11-17 år jobber for en fremtid på fotballens øverste nivå. Anlegget er helt nytt og inneholder to store baner, en mindre bane og en innendørsbane.

– Heung-min har gjort dette for fremtidens fotballspillere her. Sør-Korea henger etter i forhold til Europa. Nivået her er lavere. Her har vi et veldig bra opplegg for unge spillere med gode fasiliteter og bra utstyr. Her er mulighetene store for at de kan utvikle seg til å bli veldig gode. Det er Heung-mins håp, og det er det vi trenerne også håper på, sier Heung-yun Son.

– Selv for en fotballspiller er godt over 100 millioner kroner ekstremt mye penger. Jeg vet ikke om han bare har en idealistisk tankegang rundt dette, for å hjelpe koreanske talenter opp og frem, eller om det ligger en kommersiell greie i bunn. At han får noe tilbake hvis noen av disse faktisk lykkes. Det er et helt sykt anlegg og mer skal det bli. Det skal bygges klubbhus og et museum til ære for Heung-min Son. Talentene kommer fra hele Sør-Korea. De var opprinnelig 80 stykker, så ble de spisset ned til 32. De får skolegang i tilknytning til anlegget og jeg ble rett og slett blåst av banen av hele opplegget. At en privatperson prøver en sånn greie er mildt sagt oppsiktsvekkende, sier Thorstvedt.