Amerikaneren Micah Herndon sa han skulle fullføre maraton, om han så måtte krabbe i mål.

Og det var nettopp det som skjedde.

Under Boston Marathon, som ble arrangert mandag, klarte nemlig ikke Herndon å fullføre løpet oppreist.

Ifølge CBS News sloknet beina hans etter cirka 22 miles, eller 35,5 kilometer. Det betyr at Herndon hadde 6,5 kilometer igjen til målstreken.

Han nektet både å gi opp og å ta imot hjelp, og krabbet de siste kilometrene. Ifølge CBS klarte han det til og med på imponerende tre timer og 40 minutter.

Herndon er tidligere marinesolat, og fortalte nyhetskanalen at han løp for tre tidligere medsoldater som døde i et IED-angrep i Afghanistan i 2010.

– Jeg bare sa navnene deres – Ballard, Hamer, Juarez, Ballard, Hamer, Juarez – om og om igjen, sa Herndon.

Umiddelbart etter målpassering fikk Herndon hjelp fra medisinsk personell.