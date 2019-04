Brusprodusenten O. Mathisen får ikke kalle brusen sin JallaSprite, eller noe annet som kan forveksles med Coca-Colas Sprite. Det slår en dom fra Oslo tingrett fast.

Produsenten må nå ut med nærmere en halv million kroner.

O. Mathisen får dermed heller ikke lov å kalle brusen for JallaXXXXXX eller JallajallaSprite, slik de har forsøkt.

LES OGSÅ: Har Coca-Cola på nakken – håper et ekstra «jalla» skal gjøre susen

Forsøkte med ekstra jalla

TV 2 har tidligere skrevet om hvordan brusprodusenten håpet at et ekstra «jalla» i navnet skulle blidgjøre Coca-Cola.

– Vår påstand er at vi har lov til å bruke «Jallajallasprite». Vi mener det ikke er forvekslingsrisiko, sa daglig leder i O. Mathisen, Jarle Hollerud, i en kort kommentar til TV 2.

Nå må de altså skrote hele navnet.

Jalla ikke godt nok

I dommen heter det at ordet Jalla foran ordet Sprite ikke er godt nok til å skille de to brusene. O. Mathisen forsøkte en periode å kalle brusen JallaXXXXXX, men retten mener det framstår at navnet ble valgt for å opprettholde assosiasjonen til Sprite, og de dermed signalisere at de er blitt utsatt for sensur av Coca-Cola.

O. Mathisen, som også produserer Tøyen-Cola, er dømt til å betale en erstatning til Coca-Cola på 281.000 kroner. I tillegg må de betale sakskostnader på 200.000 kroner.

Til sammen må den lokale brusprodusenten ut med 481.000 kroner.