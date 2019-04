Det forteller den 23 år gamle skuespilleren til Dr Phil i sistnevntes podcast «Phil in the Blanks», ifølge Daily Mail. Skuespilleren er for tiden aktuell med sesongpremieren på megasuksessen «Game of Thrones» som kom ut natt til mandag norsk tid.

På spørsmål fra Dr Phil på hva det neste hun har på agendaen er svarte den unge skuespilleren at hun har tatt seg en pause.

– Jeg har faktisk fortsatt en pause. Jeg tok en pause fra jobb for å fokusere på min mentale helse fordi jeg mente det var viktig.

– Jeg er i ferd med å komme i pressen for den siste sesongen av «Game of Thrones», og filmen «Dark Phoenix» som jeg er med i. Det kommer en ny «X-Men»-film i juni, så jeg gjør meg klar for en stor presseturne i den forbindelse, forteller Turner.

I intervjuet forteller hun også at hun har ønsker om å gjøre andre ting enn bare skuespill.

– Jeg vil gjøre mange ting, ikke bare i filmverdenen. Nå for tiden har jeg et ønske om å gå på politiskolen og bli politi.

– Jeg er fascinert av krim og hvorfor folk gjør ting. Jeg er også fascinert av avhørsprosessen, og hvordan en kan manipulere ordene sine slik at noen tilstår. Det interesserer meg.

Rekordtall

Sesongpremieren på den siste sesongen av «Game of Thrones» oppnådde rekordtall. På det meste skal så mange som 17,4 millioner seere ha fulgt premieren, noe som er en økning på en halv million fra den tidligere rekorden for programmet.

Tallene er også rekordhøye for en slik TV-kanal i USA, og det totale antallet som ser episoden på alle plattformer vil være betydelig høyere. Tallene dekker kun kanalens TV-kanal og streaming-appene HBO GO og HBO NOW, mens flere millioner så episoden på andre TV-kanaler verden rundt. Episoden ble vist samtidig i 170 land ifølge Daily Mail.