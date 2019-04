Et redningshelikopter er på vei for å hente guttene, som la ut på skitur fra et hytteområde nedenfor Fokhaugtinden i Stordal kommune.

– De har vært på topptur på fjellet på ettermiddagen også har de gått seg fast. Det har blitt mørkt og det har frosset på, slik at det er glatt i området. Vi vurderte det slik at det var tryggest at vi hentet dem ned, sier operasjonsleder Erik Mikalsen i Møre- og Romsdal politidistrikt til NTB.

Operasjonslederen sier de har telefonkontakt med guttene og kjenner posisjonen deres.

(©NTB)