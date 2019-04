Kvinnen skal være besatt med Columbine-skytingen som er 20 år siden på lørdag, skriver Denver Post. FBI anser kvinnen som bevæpnet og farlig.

Politiet melder at 18 år gamle Sol Pais forsøker å kjøpe våpen i Denver-Littleton-området i USA, og at de frykter at hun er i nærområdet. Kvinnen skal ha reist til Colorado mandag, og oppført seg truende flere steder i Denver-området, ifølge det lokale sheriffkontoret.

Utdanningsdirektoratet i Colorado anbefalte alle skoler i Denver-området å gjennomføre en lockout tirsdag som følge av at kvinnen er antatt å være i området.

En lockout er mindre alvorlig enn en lockdown, noe som betyr at aktiviteten inne i skolene vil foregå som vanlig, men at det er restriksjoner på hvem som får gå inn og ut.

Skolemyndighetene i Jefferson County tweetet at alle studenter og ansatte er trygge, og at de vil slutte til vanlig tid.

– Vi vil ha ekstra sikkerhet og sikkerhetsmannskap på de aktuelle skolene, sa Jefferson County Public Schools ifølge CNN.

Etterforskningen ledes av FBI, forteller det lokale sheriffkontoret. De forteller også at det ikke er en konkret trussel mot noen spesifikk skole.

Trusselen kommer bare dager før 20-årsmarkeringen etter skoleskytingen i Columbine. Den gang drepte to lokale skoleelever 12 medelever og en lærer på Columbine, før de tok sitt eget liv på skolens bibliotek. Ifølge Denver Post har det siden den gang vært en økning i antall lockdowner i Colorado.