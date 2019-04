Manchester United-spiller slaktes: – En av dem som kan kastes ut med en gang

Manchester United er ute av Champions League etter å ha blitt ydmyket med 0-4 etter to kvartfinalekamper mot Barcelona.

Ole Gunnar Solskjær erkjenner at han står overfor en stor jobb med å kunne komme opp på samme nivå som katalanerne.

Manchester United-legende og TV 2s Champions League-ekspert Ryan Giggs mener Solskjær må hente inn fire eller fem nye spillere for å kunne kjempe om å vinne Premier League og Champions League.

Ashley Young slaktes

TV 2s fotballekspert Brede Hangeland mener også det trengs en kraftig opprydning i stallen, og han peker spesielt på én mann.

– Hvis Manchester United virkelig mener at de skal konkurrere om å vinne Premier League og Champions League, er dette ganske langt fra godt nok, og en av dem de kan begynne med å kaste ut med en gang er Ashley Young, sier den tidligere Fulham- og Crystal Palace-stopperen.

Young, som har vært Manchester Uniteds kaptein i de fleste kampene etter at Solskjær erstattet sparkede José Mourinho i desember, mistet ballen i en farlig posisjon like i forkant av Lionel Messis første mål i 3-0-seieren tirsdag.

– Han har vist de siste ukene at han ikke er i nærheten av å holde nivået som kreves. Han er en for dårlig pasnings- og allroundspiller til å være back på dette nivået. Han har fått beskjed om å spille med stort mot, men det får være grenser. Når du blir presset, må ballen bare vekk noen ganger. Han satte seg selv i problemer og ga Messi ballen. Fra det øyeblikket ble det helt umulig, sier Hangeland.

Hangeland: – Dette går ikke lenger

Det er imidlertid bare to måneder siden 33 år gamle Young undertegnet en ny kontrakt med Manchester United som strekker seg ut neste sesong.

– Han er kanskje blitt for gammel. Vi ser backene betyr i internasjonal toppfotball. Det handler om mange ting: Å forsvare seg, være playmaker og om å kunne slå innlegg. Young har en fryktelig innleggsstatistikk. Det fikk vi se forrige onsdag også. Husk at konkurrentene om ligatittelen har Trent Alexander-Arnold og Kyle Walker på backene. Om de tenker på Champions League, er det en rekke toppspillere i den posisjonen, sier Hangeland.

TV 2s ekspert trekker også frem Youngs manglende disiplin. I ligamøtet med Wolverhampton ble den tidligere Watford- og Aston Villa-spilleren utvist på klønete vis på stillingen 1-1 i en kamp som Manchester United endte opp med å tape.

– Det er en spiller jeg har stor respekt for, men det er på tide å kalle en spade for en spade, for dette går ikke lenger, for du vinner ikke Premier League eller Champions League med spillere som Young, mener Hangeland.