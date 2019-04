Greater Manchester Police sier til Daily Mail at en 44 år gammel mann ble tatt inn til avhør etter at de rykket ut til et hus i Hale rundt klokken 14 tirsdag.

Ifølge Daily Mail er 44-åringen Nicky Butt, sjef for Manchester Uniteds ungdomsakademi.

– Det ble meldt at en kvinne var blitt overfalt i et hus. Kvinnen har fått et kutt i hånden, men trenger ikke legetilsyn. En 44 år gammel mann er arrestert, mistenkt for overfall, og tatt inn til avhør, sier politiet til avisen.

Butt skal være i politiets varetekt tirsdag kveld. Manchester United, som spilte mot Barceona i Mesterligaen tirsdag kveld, har ikke kommentert saken.

Nicky Butt spilte 387 kamper for United mellom 1992 og 2004. Han spilte 39 landskamper og vant blant annet seks Premier League-titler.

Butt har styrt akademiet til Manchester United siden 2016. Han er også medeier i den lille klubben Salford City sammen med Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville og Phil Neville.