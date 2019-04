Saken oppdateres!

Den argentinske superstjernen har hatt utallige magiske kvelder i Barcelona-trøyen på Camp Nou. Onsdagens møte med Manchester United ble intet unntak.

Allerede tidlig i førsteomgang viste Messi at det var han som skulle styre showet på eget gress. Argentineren utnyttet en feil fra Ashley Young, før Barcelonas nummer ti gjorde akkurat som han ville. Først en frekk tunnel på Fred, før angriperen prikket inn 1-0 med både kraft og presisjon i ypperste Messi-klasse.

– Fred han blir rundlurt. Han er ikke den første og han blir heller ikke den siste. Det er rett og slett dødelig effektivt og fantastisk vakkert fra verdens flotteste og beste fotballspiller, sa TV 2 Mathisen om 1-0-målet.

– Det er så bra plassert og så hardt. Det er nesten umulig for en keeper å ta.

2-0-målet var alt annet enn umulig for David de Gea, men heller ikke det skuddet klarte spanjolen å hindre.

Det var ikke bare scoringer Messi vartet opp med. Gjennom de 90 minuttene viste 31-åringen frem haugevis av nydelige detaljer.

– Messi har en ballbehandling vi aldri tidligere har sett fra en fotballspiller, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker underveis.

Også helt på tampen av den første omgangen skrudde Messi på turboen. Argentineren tok med seg ballen fra midtbanen, før han i en lang duell lekte seg mot en svimmel Phil Jones.

– Han nærmest pensjonerer Phil Jones i den situasjonen. Det er et praktfullt angrep, sa Hangeland.

Også i BBCs studio fikk United-forsvareren kjørt seg.

– Phil Jones har et bånd rundt hodet og det må ha falt ned over øynene hans. Han hadde ingen peiling på hvor han var og Lionel Messi løp ham i filler, sa den tidligere Premier League-profilen Robbie Savage.

– Et konstant mareritt for Solskjær

I andreomgang fortsatte Messi å dominere. Han vartet også opp med et herlig brasseforsøk, men den avslutningen gikk ikke mellom stengene. Det var likevel Messis store aften i det som til slutt ble en 3-0-seier.

Argentineren ble belønnet med en nier på TV 2s spillerbørs med følgende begrunnelse:

– Han leker med Phil Jones like før pause. Alltid orientert. Sterk i kroppen. Sparer krefter når han kan. Skaper farligheter når han vil. Arkitekten bak Coutinho-scoringen. Et konstant mareritt for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United, men en nytelse for nøytrale fotballelskere. Får tøffere arbeidsforhold mot bedre lag.