Den 7. november kledde en mann seg i hvitt, og plasserte et armbrøst i en pappeske.

Forkledd som et leveringsbud trappet han opp hos kvinnen som bor i en forstad i Toronto, Canada.

Kvinnen og mannen utvekslet noen ord, før han fyrte av armbrøstet som traff henne rett i brystet.

Skuddet var nær ved å drepe kvinnen, som slamret døren igjen etter skuddet gikk av.

Skjulte våpenet

I videoen øverst i saken ser man mannen snakke med kvinnen og løpe fra åstedet.

Delen av filmen som viser selve skuddet er sladdet vekk av det lokale politikontoret Peel.

Etterforskere mistenker at mannen holdt pappesken av to grunner – for å skjule våpenet og for å opptre som et leveringsbud, skriver Washington Post.

I videoen ser det ut til at mannen har stukket den ene armen i et hull på siden av boksen vendt mot seg selv. Den andre siden av boksen skjulte dermed pilen som senere gikk rett inn i brystet på kvinnen.

– Bestilt angrep

Videoen er filmet av et overvåkningskamera plassert på kvinnens terrasse.

– Angrepet var ment for å drepe offeret. Vedkommende led massive traumer, som var både livstruende og livsendrende, sier politinspektør Heather Ramore på en pressekonferanse.

ETTERLYST: Politiet håper noen kan gjenkjenne mannen fra videoen. Foto: Peel Regional Police

Etterforskerne konkluderte med at angrepet var forsettelig, blant annet basert på samtalen ved døren. De indikerte også at angrepet kan ha vært bestilt av en tredjepart.

Kvinnen tilbragte flere måneder på sykehus etter episoden, og fikk skader på indre organer.

– Livet hennes kommer aldri til å bli det samme igjen, sa politiet under pressekonferansen.

Brukt for å drepe hjort

Politiinspektøren forteller at armbrøstet ligner det som vanligvis brukes av jegere for å drepe storvilt som hjort og elg.

Politiet ønsker ikke å gjengi hva som ble sagt under den korte samtalen utenfor kvinnens dør, men gjerningsmannen skal ikke være kjent for offeret.

Etterforskerne undersøker alle bakenforliggende årsaker for angrepet i november. Gjerningsmannen flyktet i en mørk varebil, men politiet vet ikke om han handlet alene.

Nå ber politiet om hjelp til å finne mannen, og ber spesielt publikum om å legger merke til detaljer ved videoen.