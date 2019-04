Ajax rystet Juventus

– Vi vet at vi har spillere med gode tekniske ferdigheter. Vi frykter ikke noen lag. Vi vet at vi kan spille. Som dere kan se, er vi veldig gode i øyeblikket, sier matchvinner Matthijs de Ligt til Viasat.

Halvannen måned etter at de sjokkerte Real Madrid på Santiago Bernabeu, tok den nederlandske storklubben en ny, stor skalp.

– Nå må vi tro på dette laget. Jeg var en av mange som aldri tenkte at det kom til å gå mot Real Madrid, og i hvert fall ikke i Torino, kanskje verdens vanskeligste bortebane. Så vinner de fullt fortjent, sier Brede Hangeland i TV 2s studio.

Etter 1-1 på Amsterdam Arena var Juventus storfavoritt til å ta seg videre.

Men underdogen gikk nådeløst til verks i Torino. I første omgang utlignet Ajax ved Donny van de Beek etter at Cristiano Ronaldo hadde sendt Juventus i ledelsen.

I andre omgang var de fryktløse og styrte kampen. I det 67. minutt fikk de endelig uttelling etter å ha kommet til flere store sjanser.

Supertalentet og kaptein Matthijs de Ligt (19) steg til værs etter et hjørnespark. Han banket både Daniele Rugani og Alex Sandro i luften, og sendte Ajax-fansen til himmels med en presis heading.

– Det er utrolig at vi er et lag fra Nederland og viser verden hva vi kan gjøre. Vi viste det på Bernabeu, vi viste det mot Bayern München og vi viste det mot Juventus i dag. Vi har så mye potensial. Vi er alle ganske unge, og du ser at vi vokser for hver kamp, sier Ajax-helten til engelske BT Sport.

– Har gjenreist en gammel storhet

– Det er en stor, stor triumf for Ajax og nederlandsk fotball. Det er en fortjent triumf. Eventyret til Ajax bare fortsetter, med gutter fra eget akademi. De har gjenreist en gammel storhet, slo TV 2s Peder Mørtvedt fast fra kommentatorboksen.

– De rundspiller Juventus i andre omgang. Dette laget kommer dessverre til å bli kjøpt ut av andre, store klubber med større lommebøker, men se dem i årets turnering ... dette er et Ajax-lag som ble slått ut av Rosenborg for litt mer enn et år siden, påpeker Jesper Mathisen i TV 2s studio.

Nå venter Manchester City eller Tottenham i semifinalen for den nederlandske askeladden, som har vunnet Mesterligaen fire ganger tidligere. Forrige gang var i 1995.

De er det første laget til å ta seg så langt etter å ha startet turneringen i første kvalifiseringsrunde, ifølge Opta.

– Fikk du stilt spørsmålet om du kunne møtt Ajax i semifinalen før turneringen startet, ville du tatt det imot med begge hender. Nå kommer den av Tottenham og Manchester City som møter dem til å frykte dette laget. De spiller med deilig, ungdommelig pågangsmot. De har null respekt, roser Hangeland.