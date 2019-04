På tide å våkne – leger avliver ti helsefarlige søvnmyter

Trodde du snorking i de fleste tilfeller kun var irriterende, og ikke helseskadelig? Eller at det er normalt å ligge mer enn 15 minutter i sengen før man sovner?

På grunn av utallige seigtlivede søvnmyter saumfarte leger ved NYU Langone Health's School of Medicine over 8.000 nettsteder for å ta fatt på de ti mytene flest tror på, og som rett og slett er helt feil.

– Det er en sammenheng mellom god søvn og suksess i våken tilstand. Og det er ofte vi må avlive myter om søvn til media, venner, familie eller pasienter, sier lederstudieforsker Rebecca Robbins om studien.

De ti mytene er rangert etter hvor feilaktige de er, og hvor helsefarlige de er.

1. Søvnmengde

Den myten forskerne anser som mest feilaktig, og som utgjør størst helserisiko, er at voksne mennesker trenger fem eller færre timer søvn hver natt.

– Det viser seg at mange mennesker tror man trenger mindre enn fem timer søvn hver natt for å kunne holde seg frisk, være mentalt sterk og fungere best mulig på dagtid. Det er den mest problematiske antakelsen vi fant, sier seniorstudieforsker Jean-Louis Girardin, professor i Institutt for befolkningshelse, til CNN.

Den anbefalte søvnmengden er så mye som syv til ti timer søvn hver natt.

– Vi har omfattende bevis for at hvis man ofte sover fem timer eller mindre om natten, så er det en sterk økning i risikoen for uheldige helsekonsekvenser, inkludert hjerte- og karsykdommer og tidlig dødelighet.

2. Mikrosøvn

Mange misunner de som kan sovne med en gang de setter seg på et fly, eller så fort de legger hodet på puten. Det fører oss til den andre myten på forskernes liste.

SØVN: Mange misunner evnen til å sovne så fort man lukker øynene. Foto: Colourbox

Det er nemlig ikke sunt å ha evnen til å sovne når som helst, hvor som helst. Det er faktisk heller motsatt.

– Det er et tegn på at du ikke får nok søvn, og du faller inn i episoder av «mikrosøvn». Det betyr at kroppen din er så sliten at den benytter enhver mulighet til å få litt søvn, sier Rebecca Robbins.

3. Mindre søvn

Den tredje på listen, er myten som sirkulerer om at kroppen og hjernen kan venne seg til mindre søvn. Kroppen må nemlig gjennom fire forskjellige faser av søvn for å gjenopprette seg selv.

I første fase begynner du å sove lett. I andre fase blir du frakoblet fra miljøet rundt deg, og det er her du tilbringer mesteparten av din totale søvntid. Fasene tre og fire inneholder den dypeste, mest gjenopprettende søvnen og den drømmende tilstanden kalt REM.