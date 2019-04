Manchester United ydmyket av Lionel Messi og Barcelona

Messi knuste United-håpet

Fem minutter senere var det ingen tvil. Ashley Young rotet bort ballen på høyrebacken og Lionel Messi overtok. Argentineren viste seg som en bedre dribler enn Young, dro med seg ballen innover og plasserte ballen i det lengste hjørnet bak David De Gea.

Lionel Messi doblet Barcelonas ledelse etter 19 minutters spill. Fred rotet bort ballen og Messi fikk skyte fra 18 meter. Det burde vært en enkel ball å plukke for De Gea, men den spanske landslagsmålvakten gjorde en stor tabbe og slapp inn skuddet.

Barcelona styrte alt etter 2-0-scoringen, og på overtid av førsteomgang kunne det fort stått 3-0. Messi tok med seg ballen og spilte ut til venstre til Jordi Alba, som slo til Sergi Roberto på bakerste stolpe. En meget god redning av De Gea hindret Barcelona-backen i å legge på kveldens tredje.

Praktscoring av Coutinho

I starten av andreomgang var Lionel Messi nær ved å score hat trick, men argentinerens avslutning ble blokkert av Young og gikk til hjørnespark.

Etter timen spilt markerte Philippe Coutinho seg. Brasilianeren satte ballen bak De Gea med et fantastisk langskudd fra drøyt tjue meter. Den tidligere Liverpool-spilleren holdt fingrene i ørene under feiringen. Coutinho er blitt kritisert for sine prestasjoner og blitt koblet bort fra Barcelona.

Bare tre minutter senere var Messi nær ved å brassesparke inn 4-0, men ballen gikk like utenfor den høyre stolpen til David De Gea.

Innbytter Alexis Sánchez var nær ved å stupe inn 1-3-reduseringen i sluttminuttene, men chileneren ble stoppet av en meget god redning av Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen. Det endte dermed 3-0.