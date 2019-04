Det bekrefter Det engelske fotballforbundet (FA) på sine nettsider tirsdag ettermiddag.

Utestengelsen er imidlertid ikke aktiv før Snodgrass har bestemt seg for om han vil anke dommen.

Straffen er et resultat av en hendelse på West Hams treningsanlegg i februar i år. Snodgrass skal ha kommet med støtende kommentarer til personer fra britiske antidopingmyndigheter.

Ifølge Sky Sports kom skotten med kommentarene da et utvalg West Ham-spillere ble tilfeldig dopingtestet etter en trening. Snodgrass skal ikke ha vært blant spillerne som ble testet, men var blant dem rundt da han kom med kommentaren, hevder den britiske TV-stasjonen.

Det har vært en travel dag på FAs kontorer. Tidligere tirsdag ettermiddag ble det bekreftet at Paul Scholes er siktet for brudd på bettingreglene. En halvtime etter at Snodgrass' utestengelse ble offentliggjort, bekrefter de at Everton-spiller André Gomes utestenges i tre kamper for voldelig oppførsel.

Gomes får straffen for en takling av Aleksandr Mitrovic som ikke ble sett av dommerne. Portugiseren må stå over Evertons kamper mot Manchester United, Crystal Palace og Burnley.