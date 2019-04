Final Four i kvinnenes mesterliga i håndball spilles i Budapest helgen 11. og 12. mai.

I tillegg til Vipers, er ungarske Györ (regjerende mestere), franske Metz og russiske Rostov Don kvalifisert.

Trekningen fant sted tirsdag kveld og ga dette semifinaleoppsettet:

Metz - Rostov Don

Vipers - Györ

Vipers får dermed et gjensyn med Nora Mørk, Kari Aalvik Grimsbø, Veronica Kristiansen, Stine Bredal Oftedal og Kari Brattset. De to lagene møttes også i mellomspillet. Der vant Györ begge kampene.



– De er et godt lag, med mange som er sterke individuelt. De har bra tempo, men det har vi også. Det kan være bra for oss. Vi har spilt to ganger mot dem, så vi vet hvilket nivå som kreves. Vi har ingenting å tape, sa sa Katrine Lunde i studio til Det europeiske håndballforbundet (EHF) etter trekningen, som ga henne gamleklubben Györ.

– Det blir en utfordring det. Györ har vært det beste laget i år, men det betyr ikke at det ikke er mulig å slå dem. Jeg tror vi har lært en del av de to kampene i vinter, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til NTB.



ebut

Det er første gang Vipers er blant de fire siste lagene i mesterligaen. Norge har ikke hatt et lag i semifinalen siden Larvik var der i 2015. Den gang tapte vestfoldingene gullkampen mot Buducnost Podgorica.

LHK vant Champions League i 2011, men det var før turneringen gikk over til formatet med en finalehelg.

Dette er de ti siste vinnerne av mesterligaen kvinner:

2018: Györ (Ungarn)

2017: Györ

2016: Bucuresti (Romania)

2015: Buducnost Podgorica (Montenegro)

2014: Györ

2013: Györ

2012: Buducnost Podgorica

2011: Larvik

2010: Viborg (Danmark)

2009: Viborg