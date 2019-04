«500 dollar og han er et spøkelse», skal den mannen ha sagt da han forsøkte å hyre medlemmer i Ku Klux Klan for å lynsje og drepe sin svarte nabo.

Mannen er navngitt som 26 år gamle Brandon Cory Lecroy, skriver NY Times.

Han ble tirsdag dømt til ti års fengsel for forsøket på en hyre en leiemorder.

Tilbød 500 dollar

Lecroy ble arrestert ifjor etter en kilde tipset politiet om at han kontaktet den høyreekstreme gruppen Ku Klux Klan for å utføre lynsjingen.

– 500 dollar og han blir et spøkelse, skal Lecroy ha sagt til FBI-agenten som kontaktet Lecroy for oppdraget.

Etter å ha gitt politimannen 100 dollar, ble Lecroy arrestert. Under etterforskningen ble det klart at han i tillegg hadde sendt politimannen bilde av to mål for lynsjingen. Det ene målet var naboen.

Han oppga en tid for når det ville passe å gjennomføre drapet på naboen, og ønsket i tillegg å kjøpe en pistol som ikke kunne spores.

Lecroy skal ha ønsket å ta over naboens eiendom, og fortalte FBI-agenten at han ville ha flere jobber til ham i fremtiden.

Hatkriminalitet

Ifjor kom FBI ut med en rapport som viste at hatkriminalitet har økt de siste årene.

Lecroys forsvarer skal derimot ha argumentert for at drapsforsøket ikke var på grunn av rase, og at han kontaktet KKK kun fordi han tenkte de ville gjennomføre oppdraget.

Forsvareren sa at naboen skal ha vært så plagsom og irriterende at irritasjon var den hovedårsaken til ønsket om å se ham død.

Retten satt derimot ikke lit til forklaringen. En av årsakene var transkriberingen av telefonsamtalen med FBI-agenten, som blir betegnet som så rasistisk at den blir unntatt offentligheten.

– Han ville blitt en målskive i fengsel, begrunner aktor.

Lynsjing

Lynsjing er en betegnelse på å ta loven i egne hender, som regel ved en offentlig henrettelse utført av en mobb eller folkemasse.

Fenomenet var særlig utbredt i USA, og det anslås at mellom 3.000 og 5.000 mennesker ble lynsjet i USA mellom 1882 og 1964.

Flesteparten var svarte personer som ble hengt i Sørstatene.

Ikke før i 2018 vedtok derimot Senatet i USA en spesifikk lov mot lynsjing.