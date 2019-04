Å påstå at noe er verdens første, eneste, største eller lengste er alltid litt skummelt. For plutselig sitter noen med en joker i ermet ...

Men denne Cadillac Eldoradoen fra 1976 skal visstnok, med sin 100 fots (!) lengde, være verdens lengste limousin. Ettersom denne er godkjent av Guinness Book of World Records, tror vi at vi har våre ord i behold denne gangen.

100 fot tilsvarer forresten 30,5 meter, eller for å si det på en annen måte: Den er like lang som seks Tesla Model S – som heller ikke er noen liten bil...

Skal vi gjette på at denne ville fått litt problemer opp de skarpeste hårnålssvingene i Trollstigen? Selv om det neppe er noe annet enn en hypotetisk problemstilling.

Bilen finnes nemlig på kontinentet der alt er stort. Enten det er snakk om hamburgerne, veiene, etter hvert menneskene og ikke minst bilene... Jo da, den er selvfølgelig hjemmehørende i USA. Det er vel bare det de er gale nok til å bygge noe slikt?

Du er litt små-konge når bilen din har egen helikopterplattform! Foto: www.JayOhrberg.com.

Litt små-harry

Denne 1976 Cadillacen startet for øvrig bil-livet sitt som en helt alminnelig, gullfarget Eldorado med normal akselavstand. Inn til noen fant ut at de skille sette kappeskiva i den og forlenge den bittelitt.

Nå har den 26 hjul, to motorer, king-size vannseng og fortsatt goood plass til å rette ut beinene for de som sitter i baksetet. Eller baksetene. Gud vet hvor mange slike det er ombord...

Innredningen er vel hva vi vil kalle av det litt mer harry slaget. Her er det ikke brukt mykt skinn i duse, avstemte farger, men velur i farger vi gjerne forbinder med litt mer lugubre steder, hvor verdens eldste yrke praktiseres...

Om helikopterplattformen helt bakerst på bilen også tenderer til litt harry, eller om den er litt små-konge, har vi ikke helt klart å bestemme oss for. Men vi heller kanskje litt mot det siste. For når så du sist en limo med egen helikopterplattform? Vi tror ikke det er så mange som slår akkurat den.

Innvendig har bilen flere rom, med blant annet både badestamp og svømmebasseng. Blir man lei av bading, har den også en egen putting greeen for de golf-interesserte.

Dessverre finnes det få bilder av bilen, både utvendig og innvendig.

Det skulle være gode muligheter for å få rettet ut beina i dette baksetet. Foto: www.JayOhrberg.com.

Langtur på langfredag?

Om du nå kjenner at dette er akkurat den bilen du trenger til påskeferien, så må vi skuffe deg. Bilen, som er hjemmehørende i New York, ble nemlig nylig solgt. Hva den gikk for kjenner vi dessverre ikke til, men bilen var annonsert på den amerikanske auksjonssiden ebay – uten noen minstepris.

Med mindre den nye eieren plutselig kommer i tanke om at garasjeplassen kanskje blir litt snau, blir den neppe til salgs igjen med det aller første. Men det er ikke til å komme i fra at dette kunne vært en snasen bil for en langtur på langfredag. For lengre blir det jo ikke.

Her er bakerste delen av limoen plassert på tilhenger for enklere frakt. Foto: www.JayOhrberg.com.

Vi var jo innledningsvis inne på dette med smale og svingete vestlandsveier. Denne bilen er faktisk så lang at den selv på amerikanske veier har litt problemer med å ta seg fram. Man har løst det med at bilen ganske enkelt kan deles i to og dermed fraktes i to deler på spesialtilpassede tilhengere. Som man da så klart trenger trekkvogner til.

Kanskje er det ikke så dumt med en Toyota Yaris eller VW Polo allikevel, selv om man får litt mindre oppmerksomhet.

Vi ønsker alle våre lesere en god og lang fredag!

