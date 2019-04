Guardiola-kjenneren: – Derfor er han besatt av jobben han gjør

Skryter av Pochettino: – Som å være på familie med vennene dine

Balagué er i den unike posisjonen at han også har førstehåndskunnskap til en av dem som kan hindre Guardiola og City i å oppnå den historiske kvadruppelen med seier i ligaen, to hjemlige cuper og Champions League. Spurs-manager Mauricio Pochettino står nemlig også på journalistens CV hva gjelder biografier.

– Mauricio er en lojal venn, og det kan du se på støtteapparatet hans. De har vært sammen lenge. Han lever omtrent som om du er på familie med vennene dine. Den følelsen får du når du går inn på treningsfeltet til Spurs, sier Balagué.

– De er først og fremst snille mennesker

Han forteller om en atmosfære i Nord-London der trenerteamet tilbringer hele dagen sammen på feltet, spiser flesteparten av sine måltider sammen og foretar heftige diskusjoner om alt fra laguttak til deg daglige nyhetsbildet. Pochettinos lederstil er kjent for å være av det tøffe slaget, og Spurs-spillerne skal etter rapportene trene mer og hardere enn de fleste andre.

– Man kan føle at for å være i stand til å jobbe under slik intensitet i så mange timer, må du skape en atmosfære som er god. Det gjør Pochettino. Han myndiggjør folk rundt seg. Det å kose seg er viktig for ham. Han vil ikke at noen skal miste lidenskapen som fikk dem inn i fotballen. Han vil at alle skal huske at da de var barn, ville de ha ballen. Den følelsen vil han at alle skal ha hver eneste dag.

– Jeg vet at det går opp og ned, hver eneste uke og hver eneste måned, men det er et hyggelig sted å jobbe. Taktikk, valg av spillere, spillerkjøp og alt det der er selvsagt del av jobben, men det viktigste er å skape den riktige atmosfæren rundt deg. Det har både Mauricio og Pep gjort, og det er først og fremst fordi de er snille mennesker, sier mannen fra Barcelona.

På disse områdene er Guardiola og Pochettino like

Balagué mener de to tidligere toppspillerne er meget like. 47 år gamle Pochettinos første klubb som manager var Espanyol (2009-2012), mens Guardiola som kjent også gikk sin managerskole i Barcelona via B-lag og deretter selve sjefsjobben på Camp Nou.

På utfordring fra TV 2 lister han derfor opp følgende likheter mellom Guardiola og Pochettino:

De setter opp et lag hvor man først og fremst tenker på sitt eget lag. «Hva er det vi er gode på? La oss utnytte det». De er ikke så besatt av motstanderen, men de har mye informasjon om dem.

De ønsker at lagene deres skal ha en dybde med forskjellige nivåer slik at de skal kunne respondere på diverse ting i kampene.

De ønsker at spillerne deres skal ha lidenskap for det de gjør. At de ikke bare ser på det som en jobb, men at de har den entusiasmen de hadde da spillerne var små og startet å spille fotball.

De føler begge helt klart at de må angripe ettersom det er noe de tror på. De ønsker å se lagene sine angripe.

De er følelsesmessig involvert, og de har det med i spillet sitt også. De bringer fram mange samtaler som har innflytelse på spillernes perspektiv på livet og ikke bare på deres tanker om fotball.

– Begge gjør spillere bedre, men jeg føler Pochettino har måttet forbedre dem mye mer

Han mener imidlertid også at det finnes forskjeller, men mener hovedforskjellen ligger i kvaliteten på lagene de to har vært sjefer for.

– Det er to managere på toppen med forskjellige spillere. Pep har vært heldig nok til å få tak i noen av verdens beste spillere, og det er veldig vanskelig å få spillerne til å gjøre noe helt annerledes enn hva de tidligere har gjort i karrieren. Men når han først har klart det, er er det enklere å få dem til å gjøre dette bra i lengre perioder, stabilt og i store kamper.

– Pochettino må jobbe med en helt annen type spillere. Det er ikke de beste. Slik var det i Espanyol, Southampton og i Spurs. Begge gjør spillere bedre, men jeg føler Pochettino har måttet forbedre dem mye mer, fordi de er ikke like gode som de Pep Guardiola har hatt. De får lagene opp på et høyt nivå og etterlater dem på et mye bedre sted. Både med tanke på måten de presterer på kollektivt og individuelt. Det er vanskelig å finne bedre trenere i verden, sier Balagué.

– En av de taktisk rikeste kampene jeg noensinne har sett

Han bruker det motsatte oppgjøret forrige uke, der Spurs vant 1-0 i en heseblesende affære på Wembley, som eksempel på hvordan to fotballhjerner utfordret hverandre i 2 x 45 minutter.

– Det var en av de taktisk rikeste kampene jeg noensinne har sett. Noen ganger er et det ett lag som gjør en endring som endrer kampen, men her skjedde det på begge sider. Og da tenker jeg på de små tingene, som for eksempel posisjoneringen til Winks og Sissoko som ble endret tre-fire ganger og det at Gündogan spilte bredt og Delph kom inn sentralt, forklarer Balagué.

Journalisten vil ikke ta noen av de to lagenes parti forut for onsdagens kamp, og vil ikke spå hvem av de to spansktalende managerne som står igjen som seierherre på Etihad Stadium.

– Det er så vanskelig å si. Små ting vil definere kampen. Jeg skal aldri mer tvile på Spurs i mitt liv, for jeg tenkte at City var overlegne, og så slo de dem. Spurs kan klare det, men det samme kan City. Jeg vil sitte på gjerdet når det gjelder akkurat den der, sier Balagué.

