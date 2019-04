Føler at han får skylden for dommerhetsen

Dagen etter Frisk Asker ble norgesmestere og Storhamar fikk andreplass, er ikke Storhamar-trener Fredrik Söderström helt i påskemodus ennå.

Årsaken er en kommentar fra presidenten i Norges ishockeyforbund.

– Jeg er den første til å si at all hets og trusler mot dommere er fullstendig uakseptabelt og det er ingenting vi, eller jeg, står bakom på noen måte. Men jeg synes at det er hardt å peke på mine uttalelser som grunn til det. Jeg synes at vi skaper et samfunn der mennesker ikke skal få ha meninger fordi det finnes mennesker uten vett og forståelse som legger noe annet i det, sier Söderström til TV 2.

Kritiserte valg av dommere

Bakgrunnen for uttalelsen er kritikken etter dommerhetsen på lørdag. Etter den femte finalekampen mellom Storhamar og Frisk Asker brukte dommerne tolv minutter på å annullere en Storhamar-scoring og det kokte i hallen.

Hoveddommer Roy Stian Hansen valgte å trekke seg fra å dømme den sjette finalekampen etter hets mot ham og hans familie.

Etter kampen, men før det var kjent at Hansen trakk seg, var Söderström kritisk til at forbundet hadde valgt dommere fra klubbene som spilte i finalene.

– Det er patetisk at en dommer fra Asker og en fra Hamar dømmer denne finalen. Dette er faen ikke 17. mai hvor vi løper rundt å klemmer hverandre, sa Söderström til Budstikka.

På mandag formiddag, på det som ble skjebnedagen for Storhamar, sa hockeypresidenten at han ikke likte uttalelsene til Söderström.

– Hva synes du om uttalelsen fra Storhamar-treneren som mener at forbundet må ta sin del av skylda?

– Jeg har ikke sansen for mange av uttalelsene Söderström har kommet med etter lørdagens kamp, og det tror jeg heller ikke han har når han får tenkt seg om litt i ettertid når ting har roet seg ned. Vi er vant til å få kommentarer i kampens hete og også rett etter kamp, men der må vi sette en grense for hva som er akseptabelt, sier Tage Pettersen, president i Norges ishockeyforbund, til TV 2.

Til VG sa også Pettersen dette:

– Jeg har vel sett uttalelser av Söderstrøm som skulle vært usagt for å være ærlig på det.

Söderström mener at slike kommentarer er urettferdig rett før finalen.

Føler at han får skyld for dommerhetsen

– Jeg føler at min ganske saklige kritikk handler om at man utsetter dommere for ganske tøffe utfordringer når man velger en (dommer red.anm.) fra Hamar og en fra Asker. Jeg synes at det prinsippet i bunn og grunn er feil. Jeg synes at man har rett, i min posisjon, til å stå opp for laget og klubben og ha egne meninger og kunne kritisere. Når en president i det norske hockeyforbundet noen timer før en avgjørende finale velger å indirekte peke på meg som årsak til at dommerne utsettes for hets, føler jeg at det er urettferdig, sier svensken til TV 2.